Madagascar: Place à un combat de titans

L'engouement est réel. La finale de la Coupe du monde 2022, qui aura lieu demain soir, est l'une des plus belles de ces dernières années. C'est une affiche que l'on considérait, avant le début de la compétition, comme possible mais peu probable au vu de la réputation des autres équipes. Il s'agit de la revanche du huitième de finale du mondial de 2018 pour l'Argentine et on peut être sûr que ce sera un véritable combat qui va être livré par les deux antagonistes. La bataille sera sur le terrain, mais aussi dans les tribunes et dans tous les endroits où seront rassemblés les supporters de chacune de ces deux nations.

Place à un combat de titans

Chacun des finalistes a gagné deux fois la Coupe du monde et leurs joueurs entendent brandir une troisième fois la coupe. Pour les Argentins, c'est une revanche contre le sort qui s'est acharné sur eux depuis de nombreuses années. Ils ont été plusieurs fois humiliés en se faisant éliminer sur des scores indignes de leur rang. Ils ont maintenant le sentiment d'être à leur place. Ils ont, avant le début de ce mondial, gagné la copa america de la plus belle des manières en battant le Brésil, leur éternel rival.

Mais la défaite face à l'Arabie Saoudite, lors de son premier match au Qatar, a éveillé de nombreux doutes dans le milieu du football. Ils ont même été méchamment moqués dans la presse spécialisée. Cependant, cette équipe possède l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde, le quintuple ballon d'or Lionel Messi. Il s'est juré de ramener le trophée au pays. Il est la locomotive d'un ensemble de jeunes bourrés de talent. Il a sonné la révolte lors du deuxième match et a emmené son équipe à la victoire avec panache.

Avec ses camarades, il a franchi une à une les étapes. Ils n'ont jamais rien lâché. La surprise du début est devenue une certitude quand ils ont battu les Croates aux tirs au but. Maintenant, ils sont en finale face à des Français qui ont fait un parcours exemplaire et qui sont plus décidés que jamais à être pour la troisième fois sur le toit du monde. Le monde du football va se mettre à l'unisson de ces géants du ballon rond et s'apprête à assister à un combat de titans.