Madagascar: Barea CHAN - Sélection Réunion - L'opposition s'annonce solide

Pour avoir voulu un bon sparring-partner, les Barea CHAN vont être royalement servis avec les anciens et actuels membres des Barea A. C'est l'affiche de ce samedi au stade Bateau. Une très belle affiche malgré cette campagne qui annonce que les Réunionnais viendront en vacances. Rien qu'à la lecture d'un onze de départ de cette sélection des Malgaches à la Réunion, on risque de faire pencher la balance de Many Gervais et sa solide bande.

Le seul problème c'est le gardien Pausé mais quand on sait que devant lui, il y aura un trio d'exception car outre Mamy Gervais, il y aura Bapasy et Theodin. Au milieu, on verra probablement le meilleur poste 6 avec l'ancien de Tana Formation, Dina, sans oublier l'ancien de l'Ajesaia en l'occurrence Ando Manoela Tsoa, le petit frère de Bolida. Ce dernier sera d'ailleurs animé d'une grande motivation, ne serait-ce que pour montrer qu'il a sa place en A.

Et comme si cela ne suffisait pas, le milieu de terrain des Réunionnais verra aussi Boura, l'ancien de la CNaPS. Et sur ce chapitre, il y aura aussi l'autre caissier champion de Madagascar avec Jimmy Simouri. La ligne offensive fait déjà rêver avec Gladison qui, comme on le sait, tentera de séduire le public de Mahamasina.

Baggio Rakotoarisoa dont le talent ne se dément pas malgré sa taille fait aussi partie du groupe tout comme Fabrice, l'autre ancien de Tana Formation. Bref, on a là des Barea bis capables de donner du fil à retordre aux protégés de Roro Rakotondraibe. Si on peut compter sur le talent du gardien Nina et cette sacrée charnière centrale composée de Datsiry- et Berajo pour espérer faire face aux assauts des Réunionnais, il reste le problème de l'attaque privée de Tsilavina Drogba jugé à court de forme. Il reste donc parmi les artificiers des Barea CHAN Carlos du CFFA mais aussi Onja l'ancien de l'Adema.

C'est peut-être peu mais Roro Rakotondraibe mise aussi sur la motivation car les meilleurs feront partie du déplacement en Tunisie pour les trois matches au programme. C'est dire que dans l'un comme dans l'autre camp, il n'y aura pas de place pour les sentiments. Et c'est tant mieux pour le spectacle de ce samedi à 15h. Il reste à prier très fort pour que Dame pluie ne s'invite pas à la fête.