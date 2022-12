Afrique de l'Est: Jeux des Îles 2023 - Le CIJ fait confiance à Madagascar

Madagascar a la carte blanche du CIJ pour l'hébergement de la onzième édition des JIOI de 2023. Il appartient à la Grande ile de démontrer que tout sera prêt au jour J.

Aucune objection ni recommandation, aucune discorde non plus. La réunion du Conseil international des Jeux des Iles de l'océan Indien (CIJ) a pris fin hier, après trois jours de réunion à Novotel à Ivandry. Les représentants des sept pays membres sont unanimes à affirmer que Madagascar a tous les atouts nécessaires pour que la onzième édition des JIOI, en 2023, soit une réussite, une joie et une concurrence saine qui respecte les valeurs sportives pour toutes les iles.

Les vingt-trois disciplines ont été toutes maintenues ainsi que la date de 25 aout au 3 septembre 2023. Le clan malgache a rassuré les iles sœurs que ce n'est pas la première fois que Madagascar héberge un tel évènement. Pour les JIOI de 2023, la délégation composée de quelques membres du CIJ s'est rendue à Mahajanga le 15 décembre, pour constater de visu la réalité du terrain sur l'état d'avancement de la construction de la piscine olympique ainsi que la construction d'un gymnase d'une capacité de quatre mille places.

Hier, la même délégation s'est rendue au stade Barea à Mahamasina. Elle est convaincue que la Grande ile dispose déjà de plus de 70% des infrastructures nécessaires, à l'exemple du stade Barea avec sa piste synthétique qui n'a besoin que de quelques améliorations et ajustement. Avec la bonne volonté et la détermination de l'État malgache, le retard sera vite rattrapé.

Parité homme et femme

Le président du CIJ, le Seychellois Antonio Gopal, donne son avis après cette série de visites. " Nous avons confiance en Madagascar car la Grande ile a déjà hébergé les JIOI par deux fois, en 1990 et 2007, donc elle a de l'expérience. Nous sommes satisfaits de la visite des sites. Le CIJ est là pour soutenir toutes les actions menées par Madagascar. Nous sommes là pour apporter notre assistance et nous sommes convaincus que Madagascar peut y arriver pour la réussite de ces Jeux. "

Le nombre élevé de disciplines, qui est une grande première dans l'histoire des JIOI, n'est pas un problème car la délocalisation de certaines disciplines en dehors de la capitale constitue aussi un moyen de faire participer toute la jeunesse malgache à prendre part à des Jeux.

Selon Mohamed Ibrahim, représentant des Iles Comores, " nous sommes rassurés parce que l'État malgache a confirmé sa volonté de faire une réussite de ces Jeux. Les dates et les disciplines sont arrêtées et nous avons pris acte. "

Jean Claude Relahy, président de la Fédération malgache du cyclisme, quant à lui, a expliqué que la réunion de trois jours s'est bien déroulée. " Les vingt-trois disciplines ont été toutes maintenues. Pour cette onzième édition des JIOI de 2023, toutes les délégations se sont mises d'accord pour le respect de parité entre hommes et femmes dans certaines discipli-nes ". Il ajoute que, question infrastructures, " Madagas-car en dispose déjà de plusieurs. Il reste à l'État de les rénover et de les mettre aux normes exigées par les Jeux. Toutes les délégations sont convaincues que Madagascar réussira à relever le défi ", conclut-il.