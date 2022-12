Tunisie: Kais Saied et son épouse votent pour les législatives

Tunis — Le président de la République Kais Saied s'est rendu samedi, accompagné de son épouse, au bureau de vote qu'abrite l'école primaire de la Cité Ennasr 1 (l'Ariana) pour l'élection des nouveaux membres du parlement.

Dans une déclaration aux médias, Saied a appelé les Tunisiens à ne pas manquer cette occasion historique et à se fier à leur conscience pour restituer leur droits légitimes à la justice et la liberté. Il a affirmé qu'eux seuls (les Tunisiens), par leurs libres choix et une prise de conscience des défis qui se posent, sont capables d'écrire une nouvelle histoire du pays.

Ceux qui seront élus aujourd'hui ou lors d'un deuxième tour doivent se rappeler qu'ils seront constamment contrôlés par ceux qui l'ont choisi et que s'ils faillissent à leur devoir, le mandat de député peut leur être retiré, conformément à la loi.

Il est nécessaire que la souveraineté soit aux mains du peuple pour asseoir la souveraineté de l'Etat et pour que les lois adoptées par le nouveau parlement soient l'expression des attentes du peuple et ses aspirations à la liberté et la dignité, a-t-il souligné.

C'est un jour historique qui a été rendu possible malgré tous les obstacles, a soutenu le président de la République, appelant les Tunisiens à faire preuve de vigilance aux tentatives de faire échouer le processus.

Il a ajouté qu'une nouvelle histoire sera créée où les Tunisiens bénéficieront de tous leurs droits à l'enseignement, la santé, le transport et la sécurité sociale, autant de revendications sur lesquelles le prochain parlement doit se pencher avant l'élection de l'Assemblée des régions et des districts.