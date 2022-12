Algérie: Concours national de la chanson patriotique pour jeunes -Distinction des lauréats lors d'une cérémonie officielle à Alger

ALGER — Les lauréats du Concours national de la chanson patriotique pour jeunes, organisé par la Radio algérienne, ont été distingués, vendredi à Alger, lors d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée en présence de membres du Gouvernement.

La cérémonie de remise des prix s'est déroulée à la Maison de la Radio algérienne à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de la création de la radio "Sawt el Djazair" (radio secrète), en date du 16 décembre 1956, dans le cadre du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, et ce, sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

La première place a été décrochée par Abderrahmane Bouhabila (Constantine), dans la catégorie chanson arabe, et Sadia Idir (Tizi Ouzou), en Tamazight, tandis que la deuxième place est revenue à Aïmen Makhloufi (El Oued) et Fatma Belhadja (Tamanrasset), dans les catégories chanson arabe et Tamazight respectivement.

La troisième place a été remportée par Hanane Zaamoum (Tizi Ouzou) et Israa Saïdi (Bouira) dans les catégories chanson arabe et tamazight respectivement. Les lauréats ont reçu des récompenses financières de 400.000 Da (1e place), 300.000 Da (2e place) et 250.000 Da (3e place).

S'exprimant à cette occasion, le directeur général de la Radio nationale, Mohamed Beghali, a salué "la forte participation" des jeunes à ce concours, rappelant, dans ce sens, le combat des héros qui avaient créé le 16 décembre 1956 la radio secrète "Sawt el Djazair el Hourra el moukafiha", qui a contré toutes les campagnes haineuses de propagande du colonisateur français et lutté pour le recouvrement de la souveraineté nationale et l'identité".

L'Etat algérien a créé "des structures institutionnelles" dédiées aux jeunes et leur a ouvert "les portes de l'investissement et de l'innovation" afin de participer au "développement et à la préservation du pays par fidélité au message de novembre", a poursuivi le ministre, rappelant les sacrifices et "le combat loyal" de ceux qui ont créé "la radio Sawt El Djazair".

Pour sa part, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a souligné que le placement de ce concours sous le haut patronage du président de la République "est une preuve manifeste du soutien et de l'encouragement des jeunes les différents domaines, notamment les arts, la création et les sciences".

De son côté, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a affirmé que le 66e anniversaire de la création de la radio secrète est "une opportunité pour se rappeler de la chanson qui a contribué au triomphe de la Révolution et des chouhada et moudjahidine de la presse algérienne qui ont marqué leur nom dans l'histoire, à l'image d'Aissa Messaoudi".

A l'issue de la cérémonie de remise des prix, des distinctions ont été remises au moudjahid et ancien ministre, Dahou Ould Kablia, un des membres fondateurs de la radio secrète, outre des membres du comité de jury, et plusieurs ministres et représentants d'instances et d'établissements ayant contribué au succès de ce concours.

Organisé par la Radio algérienne en collaboration avec les ministères des Moudjahidine et des Ayants-droit, de la Culture et des Arts, et de la Jeunesse et des Sports, avec la contribution de plusieurs instances et établissements culturels, ce concours vise à encourager les jeunes à la créativité dans de nouvelles œuvres de chanson patriotique évoquant l'histoire et les gloires de la Révolution algérienne.