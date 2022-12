Madagascar: Président Herimanana Razafimahefa - " De nombreux investissements réalisés dans le pays "

Dix projets et propositions de lois ont été adoptés par le Sénat durant cette seconde session ordinaire. Parmi lesquels, le projet de Loi des Finances 2023 qui a été voté avec quelques amendements tels que la mise en place d'une solution visant à éviter à la Jirama de s'endetter. L'adoption du projet de loi, relatif à l'accord de financement additionnel pour le projet de durabilité du secteur routier à Madagascar, s'avère également importante pour assurer l'entretien des routes nationales dont leur état de dégradation fait la grogne des usagers.

La modernisation du secteur routier comme la construction de l'autoroute reliant Tana à Toamasina, n'est pas en reste. Il en est de même pour le développement de l'énergie en adoptant le projet de loi sur le projet d'interconnexion des réseaux de Transports d'Énergie électrique, sans compter le partenariat de l'Etat avec Tozzi Green pour la production d'électricité de 28 mégawatts à Farahantsana en plus des 15 autres mégawatts et des 10 mégawatts issus de la mise en place du parc solaire à côté ce qui permettra de réduire les délestages. Ces nombreux investissements sont réalisés dans le pays avec un taux d'investissement estimé à 25,3%. Le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, a évoqué ses points lors de la clôture de la deuxième session ordinaire du Sénat hier au Palais de Verre à Anosikely.

Retombées positives

Cette Institution a également adopté le projet de loi sur l'accord de prêt relatif au financement du projet d'urgence de renforcement de la production alimentaire de Madagascar. " Le ministère de tutelle distribue actuellement des intrants et matériels agricoles pour les paysans afin de préparer la campagne agricole. Environ 30 000 tonnes d'intrants ont déjà été remises pour Mananjary, outre la distribution des vivres pour les couches vulnérables ", a-t-il enchaîné.

Toujours dans le cadre de cette Loi des Finances 2023, le président du Sénat a rapporté les investissements prévus par l'Etat, pour ne citer que les 100 milliards Ar alloués à la construction de la première autoroute, 100 milliards Ar pour la mise en place d'un parc solaire, 410 milliards Ar pour la création de pipelines en exploitant la rivière d'Efaho pour alimenter en eau potable le grand Sud. Ce n'est pas tout ! Les investissements prévus pour les infrastructures scolaires, routières et de santé sont respectivement de l'ordre de 141 milliards Ar, de 294 milliards Ar et de 102 milliards Ar.

En outre, 22,1 milliards sont alloués au projet Titre vert et 3,6 milliards Ar pour la mise en place des Zones d'Émergence Piscicole. Pour les projets ODOF (One District One Factory), 23,3 milliards Ar seront prévus. " D'aucuns reconnaissent que les investissements réalisés contribuent à la création de richesses, et favorisent la croissance économique. Les retombées économiques positives pour la population se font en même temps sentir ", a fait savoir le président Herimanana Razafimahefa.

Sanctions sévères

Par ailleurs, il a soulevé que le développement économique repose également sur la capacité du secteur privé à investir dans un environnement propice. " Le gouvernement s'engage ainsi à prendre des mesures nécessaires lui permettant de développer ses activités dans un cadre d'apaisement et de stabilité. Le secteur extractif sera priorisé pour que le pays puisse tirer avantage de l'exploitation de ses ressources naturelles d'autant plus que la demande de cobalt, de nickel et de graphite sur le marché international ne cesse de croître ", a-t-il enchaîné.

Le Forum National des Investissements organisé récemment a également porté ses fruits car des opérateurs nationaux et internationaux ont investi dans le pays. Parlant de l'exportation illicite de nos ressources minières et qui sont saisies dans d'autres pays, le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, a également évoqué que les ressources saisies doivent être rapatriées dans le pays et des sanctions sévères doivent être infligées. Raison pour laquelle, le Sénat a adopté le projet de loi relatif à l'Accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre Madagascar et Maurice. D'autres investissements réalisés dans le domaine de l'environnement ainsi que l'appui des différents partenaires pour mener à bien le projet de reforestation à grande échelle du Sénat, ont également été exposés.