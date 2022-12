Sénégal: Suivi des ODD - Les acteurs à la recherche des données inclusives

En collaboration avec le CONGAD et l'appui de Sightsavers, le ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération à travers la Direction générale de la planification et des politiques publiques a organisé hier, jeudi 15 décembre 2022, un atelier de partage et de validation d'un plan d'action sur la charte des données inclusives. Ayant peu de données pour faire un peu le suivi des OMD avec ODD, ces acteurs ont voulu corriger ce dysfonctionnement en mettant en place cette initiative qui regroupe plus de 200 organisations notamment les gouvernants, la société civile, les universités etc.

Ces données sont recueillies d'après Mahi Amadou Dème du ministère de l'Economie du Plan et de la Coopération au niveau de l'administration. " Ce sont les différents ministères sectoriels qui vont produire les données. Nous avons l'ANSD qui est un peu l'organisme producteur des données au niveau national ".

De plus " Nous avons également la société civile qui va produire des données. Bref, nous allons en tout cas ratisser large au niveau des organisations, en tout cas traquer toutes les données où qu'elles soient pour aller justement vers un mieux suivi des objectifs de développement durable ", a indiqué le chef de division politiques sociales DGPPE.

Partenaire de cette initiative, Sightsavers, championne de la charte des données inclusives (IDC) joue un rôle d'appui technique et financier pour faciliter l'engagement et l'élaboration des plans d'actions pays mais également leur mise en œuvre, leur suivi et leur évaluation : " Nous avons notre propre plan d'actions qui intègre entre autres l'accompagnement et le renforcement des compétences, des capacités de nos partenaires y compris les gouvernements et les autres associations de la société civile et c'est ce qui justifie notre collaboration avec le CONGAD et la DGPPE ", a relevé pour sa part Salimata Bocoum, directrice de Sightsavers par ailleurs coordonnatrice du groupe de travail de la société civile pour sur les ODD.

Sur le principe " ne laisser personne de côté ", la directrice de Sightsavers est d'avis qu'il faut des données pour que ce principe soit une réalité au Sénégal : "Je dirais que pour permettre que ce principe très important " ne laisser personne de côté " qui est aligné aux ODD soit une réalité pour le Sénégal, si on veut aller vers ça, il nous faut des données pour comprendre où est-ce qu'ils sont, ces groupes vulnérables, qu'est-ce qu'ils font. Quelles sont leurs priorités " a relevé la coordonnatrice du groupe de travail de la société civile pour dur les ODD. Avant de souligner : "C'est ce travail que nous avons démarré avec le CONGAD à travers le groupe de travail pour déjà les identifier pour recueillir leurs avis sur ce qu'ils voudraient voir en termes de politiques publiques, également les mettre en contact avec les différents programmes gouvernementaux, les autres services sectoriels pour qu'ils puissent communiquer et en fait arriver à reformuler ces politiques qui répondront certainement mieux à leurs besoins ".