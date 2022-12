Ile Maurice: Santé - Des prêts sans intérêts pour les traitements dans les cliniques privées

Le ministère de la Santé a signé un accord avec deux banques et l'Association des Cliniques privées, hier, pour permettre aux patients d'avoir un prêt à hauteur de Rs 1 million pour se faire soigner dans une clinique. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse animée par le Dr Kailesh Jagutpal en présence des représentants de l'Association des Cliniques privées, de la SBM et de la MauBank. Le ministre des Finances Renganaden Padayachy était aussi présent.

"Cette annonce avait été faite lors du discours budgétaire 2021-2022" , a déclaré le ministre de la Santé. Pour bénéficier de ces facilités, le patient doit obtenir un certificat médical d'un médecin. Puis, il doit demander un devis à une clinique et le soumettre à la banque. Après un exercice de vérification, le prêt sera approuvé. Le ministère de la Santé se chargera de rembourser les intérêts. Pour l'instant, le service est disponible auprès de la SBM et de la MauBank. 18 cliniques font partie de ce plan.

Une liste de traitements qui en seront exclus sera émise par le ministère, mais d'ores et déjà, le Dr Kailesh Jagutpal a fait savoir que la chirurgie esthétique, la transplantation des cheveux, la liposuccion, entre autres, ne seront pas couvertes par ce plan.

Par ailleurs, il a aussi été révélé qu'en 2022, le ministère de la Santé a financé les traitements de 244 patients à l'étranger pour un montant total de Rs 56,8 millions. La majorité des cas concernait des problèmes cardiaques, la transplantation rénale et le cancer.

Bilan: La santé en chiffres

Le Dr Kailesh Jagutpal, ministre de la Santé, a animé une conférence de presse, hier, à son bureau pour passer en revue l'année écoulée. Il a profité de l'occasion pour donner plusieurs chiffres concernant son ministère, qui démontrent, selon lui, que le travail avance dans la bonne direction.

Le ministre de la Santé a débuté son exposé par les maladies transmissibles. En 2022, il y a eu 12 cas importés de dengue. Les cas de malaria étaient aussi importés. Quant à la tuberculose, 117 cas ont été décelés. Tous les patients ont été traités. "Cela démontre que le système de surveillance est robuste. Il n'y a pas eu de poches de contamination car aucun cas n'est passé entre les mailles du filet", a souligné le ministre Jagutpal.

Toujours concernant les maladies transmises par les moustiques, le Dr Jagutpal a rappelé que le programme de stérilisation des moustiques a été lancé pour contrôler la population. Par rapport à la rougeole, 90 % des bébés nés depuis 2020 ont été vaccinés. "Le retard accumulé pendant les confinements a été rattrapés", a-t-il affirmé.

Il a aussi abordé les cas d'allégations de négligence médicale. En 2022, le Medical Negligence Standing Commitee a été notifié de 51 plaintes. Parmi celles-là, 39 enquêtes ont été complétées et 11 cas de négligence ont été confirmés, huit ont été référés au Medical Council et trois au Nursing Council pour des sanctions. Quant au rapport sur le décès des patients dialysés, qui étaient positifs au Covid19, il sera soumis au ministère au début de l'année prochaine.

Cette année, deux lois sur l'alimentation ont été votées, à savoir, la Food Act et la Mauritius Food Standard Agency. Pendant l'année écoulée, le ministère de la Santé a effectué 80 000 inspections dans les supermarchés et les boutiques. Et 16 012 visites concernaient des contrôles sur l'alimentation. Ainsi, 2 650 Improvement notices, ainsi qu'un Closing order, ont été servis.

En termes d'interventions, 45 000 chirurgies ont été effectuées dans les hôpitaux publics et 919 au Trust Fund for Specialised Medical Care. "En janvier de cette année, il y avait 7 000 personnes sur la liste d'attente des patients devant se faire opérer de la cataracte. Avec les efforts faits, cette liste a grandement diminué", a précisé le ministre de la Santé. Le ministère a aussi procédé à 10 599 dépistages de cancer du sein et à 7 382 dépistages de cancer du col de l'utérus.