Gabon: Le Studio No Limit Dance au coeur de la promotion artistique chez les enfants

Le Studio No Limit Dance par le biais de sa Formatrice et Directrice a animé une conférence de presse ce vendredi 16 décembre 2022 à Libreville. Il s'est agi pour Micka Tsinga Bakari Assana, non seulement de présenter son établissement, mais surtout son contenu et ses perspectives.

La danse fait partie de sa vie. Elle est sa passion. Depuis plusieurs années, Micka Tsinga Bakari Assana est danseuse professionnelle, interprète, professeure de différentes danses. Elle a créé un établissement "No Limit Dance" dont elle est formatrice et Directrice. Elle a initié une rencontre avec les hommes et femmes des médias pour expliquer et rappeler à des fins utiles, que son école a pour but, de valoriser l'art chez les enfants au sein des différents établissements scolaires. Elle privilégie d'ailleurs les activités extra-scolaires, qui pour elle, "améliorent le rendement scolaire et les compétences sociales de l'enfant".

La Formatrice de No Limit Dance affirme haut et fort qu'il y a des talents qui sommeillent en chaque enfant. Elle soutient d'ailleurs que ces activités extra scolaires comme la danse, le chant, la musique, l'art plastique, la gym, le mannequinat et bien d'autres activités "permettent le développement physique et mental de l'enfant et contribuent à prendre confiance en soi" soutient Micka. Et de préciser, que le No Limi'T Dnace Studio est un lieu par "excellence" de détection de jeunes talents, qui pour elle, est une valeur ajoutée, car beaucoup sont devenus des fiertés nationales, affirme-elle.

La Directrice de No Limi'T Dance Studio a fait savoir que son établissement travaille en collaboration avec les écoles publiques conventionnées et privées. Les cours sont dispensées au sein dudit établissement situé au centre-ville de la capitale gabonaise, Libreville. Les enseignements de danse donnés au sein de cette école sont pluridisciplinaires. La danseuse professionnelle fait savoir que" Cette école a été créée pour faire de la danse, un métier. C'est un art qui nourrit son homme, comme l'est par exemple l'art culinaire, l'art sculptural et bien d'autres arts .

Les enfants de 4 à 12 ans ont gratifié le public venu à cette conférence de presse de plusieurs spectacles. De la danse au mannequinat en passant par la présentation des tableaux peints par les "petites mains", tout y était du rendez-vous. Micka Tsinga Bakari Assana a annoncé qu'un spectacle grandeur nature aura lieu le 1er avril 2023 à Libreville.