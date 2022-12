Cote d'Ivoire: Filière coton et anacarde- Le Conseil affiche une nouvelle identité visuelle

Neuf ans après sa création (2013), Le Conseil du Coton et de l’anacarde, a une nouvelle identité visuelle. Ce nouveau logotype a été présenté, hier aux journalistes par le Directeur général, Dr Adama Coulibaly. Selon lui, ce choix a été motivé par une nouvelle identité visuelle qui dissipe toute confusion, qui est facilement lisible et identifiable, qui porte les valeurs et qui traduit clairement le cœur de leur métier. « En plus de ce qu’elle sera protégée auprès des institutions de propriété intellectuelle, a également l’avantage de se décliner plus facilement et techniquement acceptable sur tous les supports de communication, sans que la qualité de l’image en soit altérée », a-t-il fait savoir. A l’en croire, l’ancien logo avait des difficultés d’ordre technique, qui n’ont pas toujours facilité la déclinaison de cette identité visuelle sur des supports de communication ; ce qui a naturellement brouillé, en certaines occasions événementielles, la visibilité de l’image du Conseil. Autant de raisons qui ont motivé ce nouveau logo. Dr Adama Coulibaly, a par ailleurs révélé que depuis le second trimestre de 2022, l’organe de régulation du Coton et de l’anacarde, a décidé de s’engager pleinement dans une démarche qualité en vue de la modernisation et de la certification multisites de tous les processus et activités du Conseil du Coton et de l’Anacarde à l’horizon fin 2023. La certification ISO 9001 version 2015 renforcera considérablement, la crédibilité du Conseil sur les marchés régionaux et internationaux. Le Directeur général du Conseil du Coton et de l’anacarde, a salué le soutien constant du Gouvernement de Côte d’Ivoire avec à sa tête, le Premier ministre, Patrick Achi qui, sous l’autorité diligente et éclairée d’Alassane Ouattara, président de la République, apporte constamment son soutien pour l’atteinte des objectifs majeurs assignés aux activités de régulation, de suivi et de développement des filières Coton et Anacarde. Il a ensuite renouvelé toute sa gratitude au ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani pour sa constante sollicitude à l’égard du Conseil et de tous les acteurs des filières coton-anacarde