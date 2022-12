Cameroun: Le Ministre des Transports reçoit une délégation de la BAD.

Le Ministre des Transports Jean Ernest Ngallè Bibehè Missena a reçu en audience en audience une délégation de la Banque Africaine de Développement ce 12 décembre 2022 dans son département ministériel. Cette rencontre initiée par la BAD conduite par son Représentant du Camerounpar Mike Salawou, chef du Département des infrastructures. a pour objectif l'identification générale des opérations dans le secteur des transports et du développement urbain.

Concrètement, cette mission veut recenser les documents stratégiques, les études de diagnostics et les projets à besoin de financement dans le secteur.

Tous les domaines du transport seront pris en compte sur le plan aérien, routier, maritime et fluvial grâce aux études menées. Cela passera par des réhabilitations des aéroports, des routes et les chemins de fer. La construction d'un aéroport de classe mondiale, construction du PAK de Limbé, un vaste programme financier qui nécessitera beaucoup de moyens. C'est dont un gigantesque programme d'études et d'investissement qui vise à moderniser le secteur du transport sur toutes ses composantes. La même mission qui se déroule du 5 au 13 décembre 2022 se poursuit dans d'autres départements ministériels.

À la sortie de cette audience évocatrice des problèmes rencontrés sur le plan du transport au Cameroun, Monsieur Mike Salawou, chef du Département des infrastructures a livré ses impressions à la presse.

" Je tiens à remercier Monsieur le Ministre des Transports d'avoir reçu notre délégation,... Nous sommes entrain de discuter avec les ministères concernés sur les priorités de la programmation des projets sur les cinq prochaines années... Sur les quatres sous-secteur du transport à savoir le domaine maritime et fluvial ferroviaire, routier, aéroportuaire et la météorologie. Nous avons beaucoup apprécié, la discussion avec le Ministre des Transports et nous allons maintenant rentrer chez nous, pour faire le suivi de tout ce dont nous avons discuté et revenir, pour intensifier la diversité de la stratégie du secteur des transports au Cameroun ".