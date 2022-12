Sénégal: Saint-Louis / Visite du directeur du centre national d'appareillages orthopédiques au CRAO de l'hôpital régional - Djibril Beye constate un manque criard de personnels et d'équipements et annonce des mesures de correction

Le Centre Hospitalier Régional de Saint-Louis a reçu, le mercredi 14 décembre, une délégation du ministère de la Santé et de l'Action Sociale avec à sa tête le Directeur du Centre National d'Appareillages Orthopédiques (CNAO), venue visiter le service d'appareillages orthopédiques de cet établissement sanitaire. Une visite mise à profit par les responsables dudit service pour lister les difficultés auxquelles ils sont longtemps confrontés dans l'exécution de leur travail. Il s'agit, entre autres, du manque criard de personnels et d'équipements, mais aussi de l'exiguïté des locaux qui abritent ce Centre Régional d'Appareillages Orthopédiques (CRAO) qui couvre les régions de Saint-Louis et Matam.

Après une première phase qui s'est déroulée dans les régions de Kaolack, Tambacounda, Kolda et Ziguinchor, c'est autour cette fois-ci de la région de Saint-Louis d'accueillir la seconde phase de la mission de supervision qui vient d'être bouclée, après avoir sillonné les régions de Thiès et Louga. L'objectif était de s'enquérir de la situation des Centres Régionaux d'Appareillages Orthopédiques (CRAO) du Sénégal, qui abritent les unités de rééducation et de réadaptation.

Composés de responsables du ministère de la Santé et de l'Action Sociale, cette mission de supervision a permis au Directeur du Centre National d'Appareillages Orthopédiques (CNAO) de constater de visu l'état d'exiguïté des locaux du service de rééducation et de réadaptation du Centre Hospitalier Régional de Saint-Louis.

"Les unités de rééducation et de réadaptation sont confrontées, d'une manière générale, à un manque criard de personnels et d'équipements. Mais il faut comprendre que les hôpitaux font face à des besoins d'urgence vitale. Et les enveloppes budgétaires étant ce qu'elles sont, car partout dans le monde, les ressources sont limitées et les besoins illimités. Et souvent, les sous-secteurs de la rééducation et de la réadaptation sont laissés en rade et on doit y remédier", a dit Djibril Beye, Directeur du Centre National d'Appareillages Orthopédiques.

Il a pu recueillir les doléances des responsables de cette unité de Saint-Louis, qui tournent autour de la délocalisation des locaux de ce service. "Le Centre Régional d'Appareillages Orthopédiques de Saint-Louis existe depuis 1996. Et nous avons eu, par le passé, des appuis venant de diverses organisations. Mais le CRAO rencontre d'énormes difficultés en matière d'approvisionnement concernant les matériaux et surtout le matériel technique. Nous avons été délocalisés à deux reprises. Ce qui a fait que nous avons perdu beaucoup de matériels et de documents", a regretté Paul Ndione, Chef de la Division Appareillages Orthopédiques au niveau du Centre Hospitalier Régional de Saint-Louis.

Il s'est réjoui, ainsi que toute la Direction de cet hôpital, de cette visite de la délégation du ministère de la Santé et de l'Action Sociale, à qui ils ont fait visiter tout le service, tout en plaidant pour de meilleures conditions de travail.