Cameroun: Gestion des entreprises - Diool rend le paiement des factures instantané

Partenaire de toutes les opérateurs du mobile money, La fintech camerounaise Diool a décliné les missions qu'elle s'est assignées au cours d'une rencontre de presse dans ses locaux de Bonapriso à Douala. Une plus value apportée aux entreprises dans le paiement des factures via mobile money.

Plutôt sécurisant et Philippe Boupda, Co-Founder l'a martelé " notre guerre c'est contre le cash " pour augmenter l'efficacité des entreprises et la célérité dans les transactions financières. Il était temps, au moment ou le numérique et la dématérialisation gagnent du terrain. Les entreprises ne doivent pas être en marge des technologies innovantes qui les rendent compétitives. Aussi Diool, une start-up plutôt futuriste se donne pour mission d'accompagner les entreprises dans leur croissance et gestion afin de rendre les transactions quotidiennes avec des clients plus simples, rapides, sécurisées et traçables. Dans son porte feuille, plusieurs Entreprises bénéficient de cette plus value apportée et " ça marche bien "

Tout part d'un constat, Les retards de paiement lors de la collecte et le temps passé à rapprocher les paiements reçus des commandes sont les raisons pour lesquelles les entreprises camerounaises ont besoin de plus de capital pour survivre. Diool estime que 95% des entreprises perdent du temps à émettre des factures, à recouvrer des créances, à collecter les paiements ou à les réconcilier. Des ressources gaspillées qui auraient été mieux utilisées pour augmenter les ventes ou développer de nouveaux produits. Bien plus, Au Cameroun, selon une étude interne de l'entreprise, 70 % des paiements commerciaux sont encore effectués en espèces, 20 % par virement bancaire et 10 % par mobile money.

La demande de paiement Diool est donc une innovation significative visant à ajouter de la rapidité et de l'efficacité au recouvrement des paiements B2B, permettant aux entreprises de réduire leur fonds de roulement. Aussi, Diool a récemment lancé la dernière version de son application de paiement. Initialement conçue pour aider toutes entreprises et distributeurs à collecter les paiements et à réconcilier leurs ventes plus rapidement, Diool 4.0 leur permet aussi désormais d'envoyer des demandes de paiement à leurs clients où qu'ils soient. Les clients peuvent régler le paiement en utilisant leur compte Diool s'ils en ont un, en mobile money ou en espèces dans n'importe quel agent mobile money accrédité par Diool.

Plus concrètement, il s'agit de Se faire payer au même endroit par les revendeurs. Faire remonter les revenus rapidement vers le siège. Avoir de la visibilité sur son réseau. Gérer les entrées et sorties d'argent quotidiens. Payer instantanément ses fournisseurs (stocks).Satisfaire ses clients (monnaie, options paiements. Sans discrimination d'operateur du mobile money et sur plusieurs terminaux de paiement disseminés sur plusieurs points à Douala, Yaoundé et Bafousam.

En quelques clics, la demande de paiement de Diool permet donc aux entreprises d'envoyer une demande de paiement pour une facture ou une commande qu'un client vient de faire, d'en faire le suivi et de centraliser toutes les demandes émises et réglées sur leur compte. Le vendeur, lorsqu'il émet la demande de paiement, peut toujours déterminer quand il souhaite être payé, que ce soit dans un mois ou dans un jour, et ce dernier est averti dès que le paiement est reçu. La collecte de paiements B2B vient d'être simplifiée !

À propos de Diool

Diool est une fintech qui propose aux entreprises un compte de paiement pour collecter des paiements clients, les réconcilier plus rapidement et utiliser les fonds collectés pour payer leurs fournisseurs facilement .

Lancée en 2015 par Serge Boupda, Philippe Boupda, Florian Mbayen et Nizar Klibi, Diool sert des entreprises comme Cimencam, Gulfcam et Sodicam. Le siège de Diool se trouve à Bonapriso, à Douala. L'équipe Diool, multidisciplinaire et formée dans des secteurs aussi variés que la banque et les télécommunications, est fortement orientée client et très internationale (plus de dix nationalités sont représentées!).

Diool collabore avec les principaux opérateurs et distributeurs Mobile Money du Cameroun pour simplifier tous les types de paiements commerciaux. Depuis sa création, Diool a levé plus de 2,5 milliards de francs CFA.

Plus d'informations sur le site Diool.com, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram et Google Playstore.