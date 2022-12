Cameroun: Mode - La deuxième édition du Fashion for a Cause pointe à l'horizon

L'édition 2022 de cette initiative est désormais dans les starting-blocks

Le manque d'eau, dans certaines localités est le problème majeur auquel il faut trouver une solution. C'est donc dans cette logique que la Fashion for a Cause s'inscrit, celle de venir en aide aux populations en apportant un soutien de tout genre.

Rendu à sa deuxième édition, ce défilé de mode qui permettra de réunir des fonds pour la réalisation de certaines œuvres d'ordre humanitaires dans la région du Sud-Ouest est très attendu par de nombreuses personnes. Le casting pour le choix des différents mannequins a eu lieu ce mardi à Douala plus précisément à Bonapriso.

On a pu observer beaucoup d'engouement autour de ce projet qui se range dans la catégorie des projets à féliciter et à soutenir.La preuve, une cinquantaine de jeunes camerounais sont venus passer le casting pour faire partir des mannequins de ce grand show de mode. ADAMA BASILE, promotrice de ce projet, qui est l'un de projet piloté par sa fondation à but non lucratif Aura Fondation basée au Sud-Ouest est un mannequin,Miss Sud-Ouest 2020 dont la passion est d'aider.

Elle a toujours voulu faire quelque chose pour sa communauté raison pour laquelle elle use de ses meilleurs atouts (ses talents). Pour elle, la mode réunit comme le football ou le Basketball un bon nombre de personnes et il faut s'appuyer sur cela pour récolter des fonds.

A travers la Fashion for a Cause qui est un défilé de mode, elle entend collecter des fonds pour la réalisation de quelques projets dans la région du sud-ouest comme la construction des forages, Puis etc. La seconde édition de cet événement se déroulera le 20 Décembre à Limbé.