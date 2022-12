Algérie: Médecine de sport - La performance sportive passe par une meilleure récupération de l'athlète

ALGER — La récupération chez l'athlète de haut niveau (sommeil, hydratation, nutrition) constitue un élément primordial pour arriver à la performance optimale dont rêve chaque sportif de haut niveau, ont relevé des chercheurs et experts algériens et étrangers, samedi à Alger lors du 1er Congrès international sur la médecine de sport.

Organisé par la Commission médicale au Comité olympique et sportif algérien (COA) dans le cadre de sa stratégie d'accompagnement des Fédérations sportives, le 1er Congrès international sur la médecine de sport sous le thème "la récupération : un outil de performance", a pour objectif de démontrer essentiellement que l'alimentation tout comme l'entraînement et la récupération, est un facteur déterminant de la performance sportive de haut niveau.

Ce 1er Congrès international sur la médecine de sport a vu la présence du ministre de la Jeunesse et des sports, Abderazak Sebgag, du président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hammad, de représentants de fédérations sportives nationales, des chercheurs et experts algériens et étrangers ainsi que des athlètes algériens de haut niveau.

Ainsi, les participants ont pu développer certaines connaissances scientifiques en matière de physiologie et de nutrition dans le cadre d'une activité physique, mais également évaluer les apports nutritionnels du sportif sur un plan qualitatif et quantitatif.

De son côté, la présidente de la commission médicale du COA, Mme Feriel Chouiter, a mis en avant dans son intervention les meilleures techniques de récupération chez les athlètes de haut niveau afin de réduire les lésions musculaires.

Pour la présidente de la commission médicale au COA, parmi les méthodes les plus utilisées pour une meilleure récupération, le massage, un moyen très traditionnel possédant un effet positif sur l'amélioration de la récupération après l'exercice physique.

"Chez les athlètes d'élite, le massage a généré une amélioration significative dans la réduction de la sensation de douleur. Une telle amélioration pourrait avoir un impact sur la sensation de fatigue, et une méta-analyse a révélé que le massage était la technique la plus efficace pour réduire la fatigue perçue par l'athlète", a-t-elle souligné.

Dans une intervention sur le "sommeil et capacité de performance physique", Mme Rafea Roques, ingénieur en neurophysiologie à Paris, a mis en exergue les bienfaits du sommeil que ce soit pour se préparer à un entraînement, une compétition ou pour récupérer après un entraînement ou une compétition.

Le régime alimentaire spécial chez le sportif a été également exposé lors de ce congrès à travers une intervention de la Tunisienne Ikram Benayad, nutritionniste chargée des équipes nationales, qui a mis en évidence les bases de l'alimentation du sportif en période de récupération.

Pour elle, les points essentiels du régime sportif sont basés sur les glucides, les protéines maigres, tout en limitant les graisses, avoir une bonne hydratation et choisir les aliments en fonction de sa tolérance. Par ailleurs, les quantités exactes d'eau, de glucides, de protéines et de lipides dépendent du type d'activité et de beaucoup d'autres facteurs (sexe, âge, poids, taille, etc.). Il est donc préférable de faire appel à un diététicien diplômé pour avoir des recommandations personnalisées.

Le 1er congrès international sur la médecine de sport a été l'occasion pour les intervenants, algériens et étrangers, d'exposer plusieurs thématiques liées à la récupération mentale de l'athlète, l'utilisation de la cryothérapie et de la neurostimulation et ondes magnétiques dans la récupération musculaire.