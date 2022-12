Congo-Brazzaville: Vie associative - Des anciens élèves du CEG 8 février réunis au sein d'une association

L'organisation dénommée " Association des anciens élèves du CEG 8 février 1964 " a fait sa sortie officielle le 15 décembre à Brazzaville, lors d'une cérémonie solennelle tenue en présence de son président d'honneur, le général Serges Oboa.

Plus de trois cents anciens élèves du Collège d'enseignement général (CEG) du 8 février 1964, réunis autour de leur président d'honneur, ont honoré la sortie officielle de leur association. L'occasion toute conviviale leur a permis de raviver la flamme du vivre-ensemble parmi eux, conformément aux idéaux de l'organisation.

" Cela fait peut-être déjà une quarantaine d'années aujourd'hui, que nous nous sommes dispersés et se revoir à une telle occasion est un grand plaisir. Je suis donc heureux de retrouver ce jour la majorité de mes amis de classe avec qui nous nous partagions des bouts de pain au CEG 8 février. Nombreux d'entre nous sommes devenus des grands responsables, et cela me réjouit énormément. A travers cette initiative, nous voulons mettre la jeunesse sur le bon chemin ", a souligné le général Serge Oboa.

Créée sur l'initiative de son président d'honneur, l'Association des anciens élèves du CEG 8 février 1964 (2AE8F) est dotée d'un bureau exécutif de cinq membres, dirigé par Denise Lawson, et d'une commission de contrôle de vérification de six membres.

Association à but non lucratif, l'2AE8F est ouverte à toute personne de nationalité congolaise ou étrangère ayant fréquenté l'école 8 février 1964. Elle a pour objectif de rassembler tous les anciens élèves de cet établissement public autour d'un seul idéal, en vue de rallumer la flamme du vivre-ensemble entre eux au profit d'une génération scolaire soudée et épanouie. Elle vise aussi à pérenniser l'élan de cœur entre collègues, à travers l'entraide et des actions de solidarité, de manière à se soutenir les uns les autres. Une initiative visant à résoudre amicalement les problèmes auxquels certains d'entre eux sont confrontés.

Toutefois, l'2AE8F veut faire du CEG 8 février 1964 son axe d'intervention prioritaire. Il s'agit notamment de suivre attentivement l'évolution de cet établissement et de le soutenir à travers des aides et actions philanthropiques dans l'optique de lui permettre de continuer à bien encadrer les générations futures, cadres de demain.