Cameroun: La chefferie de NsingMbongo a déjà son nouveau Chef.

Attendu depuis quelques années après la mort de sa Majesté MOUTNGUI ELANGUE Aaron, les populations du village Nsingmbongo au Cameroun dans la région du Littoral, département de la Sanaga Maritime, arrondissement de NYANON ont assisté à l'unanimité à l'installation de leur nouveau chef de village sa Majesté Esther MOUTNGUI Ikoue. La cérémonie d'intronisation a été présidée par le Sous-préfet de l'arrondissement de NYANON, Représentant du Préfet de la Sanaga Maritime empêché.

Par Arrêté préfectoral N° 341 AP/Cl8/SAAJP du 18 aout 2016, consécutif aux consultations coutumières en vue de la désignation du chef de village de Nsingmbongo menées le 27 mai 2016 en présence de Sa Majesté Bernard LISSOUGHE MEKA, la princesse Esther MOUTNGUI avait été désignée par la notabilité coutumière de son village ; la toute première chefferie à être dirigée par une princesse dans l'arrondissement de NYANON qui compte 47 chefferies dans le Canton Bisso'o, succédant à son défunt père, une grande première pour cet Arrondissement.

Événement d'envergure qui a mobilisé plusieurs chefs de canton du département de la Sanaga Maritime, le plus puissant regroupement des chefs du département l'ACTEM dirigé par sa Majesté Bernard LISSOUGHÈ MEKA par ailleurs chef supérieur du canton BISSO'O, sa Majesté BAYEME Gabriel, chef supérieur du canton Yasuku et tous les chefs traditionnels, élites politiques, forces vives, les élus locaux et toutes les communautés bisso'o, bassa'a et d'autres convives venus d'ailleurs ont assisté à cette intronisation tant attendue.

Femme de cœur, adulée par sa communauté grâce aux œuvres sociales qu'elle pose, entretien des routes, construction d'une école privée où la scolarité est gratuite, soutien multiforme des autorités administratives et traditionnelles ; plaidoyer en faveur des jeunes et des femmes, le chef de Nsingmbongo copie le bel exemple de son défunt père a-t-on appris, homme généreux et très entreprenant de son vivant.

Le même événement a aussi été l'occasion de rétrocéder à l'État le nouveau bâtiment moderne du Centre de Santé Intégré de Nsingmbongo financé en partie par les fonds publics construit par l'association Afrique Mon Amie(AMA) dont sa Majesté Esther MOUTNGUI Ikoue est la Présidente. Tout est bien qui finit bien, une belle cérémonie qui restera dans les écrits et l'histoire retiendra que la princesse Esther non celle de la bible mais celle de Nsingobongo fût la première femme à diriger une chefferie dans l'arrondissement de NYANON. Toutes les bénédictions des chefs et de la communauté prononcées sur cette dame au grand cœur augurent un règne plein de succès.