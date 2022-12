Congo-Brazzaville: Rendre effective la décentralisation pour freiner l'exode rural

De nombreux Congolais, ici et là, souhaitent que la décentralisation prenne petit-à-petit corps sur toute l'étendue du territoire national, entendu qu'elle est l'un des moyens efficaces de freiner l'exode rural, d'accroître des ouvertures à la fonction publique locale et de sédentariser les gens sur des localités de leur choix en luttant efficacement contre la pauvreté.

Une fois que celle-ci sera quelque peu effective, l'ambition que nourrissent des jeunes ruraux de trouver du travail à Brazzaville ou Pointe-Noire finira par disparaître. A cet instant-là, des localités décentralisées disposeront d'une autonomie matérielle, organique et fonctionnelle, quoiqu'elles resteront, bien entendu, sous la surveillance permanente de l'Etat.

Cette décentralisation ne fera qu'emboîter le pas à la municipalisation accélérée que le pays a connue, permettant de sortir nos villages et districts de l'état " rural " dans lequel ils se trouvaient en les urbanisant par le maillage de certaines infrastructures modernes, sièges de communautés et communes urbaines, stades, voiries urbaines, routes et autres. Et quand adviendra cette décentralisation tant attendue, les Conseils départementaux ne pourront-ils pas décider en connaissance de cause du développement local ?

Quand on dit développement, on parle des services administratifs dans tous les secteurs de la vie sociale qui auront pour seul but d'urbaniser toutes nos cités en retenant des jeunes gens à la quête d'emplois qui aimeront bien exercer dans la localité urbanisée dans laquelle ils résident. Il est clair qu'avec la décentralisation bien dirigée, l'amélioration de l'accès de la population aux services sociaux de base retiendra coûte que coûte à la fois ces jeunes désireux de migrer vers des grandes agglomérations et aussi ces fonctionnaires qui brillent par des falsifications des certificats médicaux afin de quitter l'hinterland pour rejoindre Brazzaville et Pointe-Noire. Car pour ces jeunes, la campagne est synonyme de précarité d'emplois et de difficultés sociales de tout genre. Cette décentralisation équilibrée et cohérente en rapport avec la disposition de l'article 210 de la Constitution du pays tordra le cou de ceux-là qui ont toujours pensé que le travail salarié c'est à Brazzaville ou à Pointe-Noire.

La décentralisation pourrait booster l'économie des collectivités et créer une saine concurrence entre les collectivités territoriales pour le développement tout azimut de nos localités. Car, à la manière d'un enfant dans une famille, plus il est responsabilisé, plus des réflexes de maturité naissent en lui pour prendre son destin au sérieux.

Ceci étant, on ne se trompera peut-être pas si l'on peut affirmer que la décentralisation peut faciliter, d'une part, la mise en place de services adaptés aux besoins locaux et, d'autre part, créer des emplois pour faire travailler sur place des jeunes et mettre fin à l'exode rural.