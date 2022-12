Ile Maurice: Cour de Moka - Bruneau Laurette passera le nouvel an à la prison de Melrose

La dernière comparution de Bruneau Laurette devant le tribunal de Moka en cette année 2022 a eu lieu hier. L'arrêt sur sa motion de radiation des charges provisoires a été renvoyé au 23 janvier. Suite à l'engagement formel de l'assistant-commissaire des prisons Dwasingh Nimdhoo que Bruneau Laurette soit sous surveillance caméra 24/7 et qu'il puisse rencontrer ses hommes de loi après un court préavis, la magistrate Jade Ngan Chai King a décidé de transférer l'activiste à partir d'aujourd'hui à la prison de Melrose. Bruneau Laurette a une fois de plus souligné en Cour l'importance qu'il soit détenu en toute sécurité.

L'arrêt sur la motion de radiation des charges était grandement attendu, hier, car une décision en faveur de Bruneau Laurette lui aurait évité la prison. Mais les travaux, hier, en Cour de Moka ont confirmé que Bruneau Laurette passera le Nouvel An, ou même plus de temps encore, en détention. Les débats sur sa motion de remise en liberté conditionnelle se poursuivront le 9 janvier.

Auparavant, Me Akil Bissessur a réitéré sa motion pour qu'il soit maintenu en cellule policière faisant ressortir que l'activiste doit toujours compléter ses démarches pour porter plainte à l'Independent Police Complaints Commission pour vol contre la Special Striking Team. Rappelons que lors de sa dernière comparution, Bruneau Laurette avait déclaré en Cour que certains de ses effets personnels, dont son porte-monnaie, sont manquants.

Bruneau Laurette compte aussi saisir la Cour suprême pour demander son intervention sous la section 82 de la Constitution qui stipule que "The Supreme Court shall have jurisdiction to supervise any civil or criminal proceedings before any subordinate court and may make such orders, issue such writs and give such directions as it may consider appropriate for the purpose of ensuring that justice is duly administered by any such court".

Me Bissessur devait faire comprendre que l'activiste ayant été pris avec le département Forensic IT de la police pour l'examen de ses téléphones portables et ordinateurs, n'a pu rencontrer ses avocats pour ses démarches. Bruneau Laurette a également retenu les services de l'avoué Me Ayesha Jeewa pour ses plaintes. Me Akil Bissessur a demandé à la Cour de le maintenir en cellule policière afin qu'il puisse rencontrer ses hommes de loi.

"No prejudice in any way"

Le procureur de police qui a présenté la motion pour que Bruneau Laurette soit renvoyé en prison a appelé l'assistantcommissaire des prisons (ACP) Dwasingh Nimdhoo à la barre de témoins. Ce dernier a confirmé qu'à la prison de Melrose, Bruneau Laurette bénéficiera d'une surveillance caméra 24/7 et sera placé dans une cellule individuelle. Il sera isolé et n'aura pas accès aux autres détenus. L'ACP a aussi pris l'engagement formel que Bruneau Laurette pourra rencontrer ses hommes de loi après un court préavis, soit moins que le délai de 48 heures imposé par les autorités carcérales. Ses avocats devront remplir le formulaire en ligne pour faire leur demande.

"L'arrêt sur sa motion de radiation des charges provisoires renvoyé au 23 janvier 2023, les procèsverbaux n'étant toujours pas prêts"

"Joyeux noël et bonne année"

"I undertake that no prejudice in any way will be caused to the accused and all necessary arrangements will be made for his statements to be recorded", a déclaré l'ACP Dwasingh Nimdhoo. L'avocat de Bruneau Laurette a voulu savoir ce que le témoin implique par "il sera donné accès à ses hommes de loi après un court préavis". L'ACP Dwasingh Nimdhoo devait répondre que le délai est normalement de 48 heures mais les autorités carcérales s'engagent pour que ce délai soit de moins de 48 heures. Me Akil Bissessur a aussi demandé que des inspections soient effectuées et des entrées enregistrées à chaque fois que Bruneau Laurette quitte et retourne dans sa cellule. Ceci par crainte qu'il ne soit de nouveau piégé. La magistrate a attiré l'attention de l'avocat de la défense sur le fait qu'il sera déjà sous surveillance caméra 24/7.

Bruneau Laurette a une fois de plus fait une déclaration hier du banc des accusés. Il a souligné l'importance que les caméras de la prison soient toutes fonctionnelles et en bon état. "Il ne suffit pas de la présence physique des caméras dans les cellules. C'est important que tout fonctionne et soit contrôlé régulièrement. Tou sa li inportan pou mwa parski mwa kinn pass par seki monn passe. Mwa kinn pass par planting. Mo dispose pou afront ninport ki zafer pou lazistis trionfe me mo bizin fer li an tout sekirite. Si mo sezour dan prizon pou permet dimounn konpran dan ki kalite sistem nou pe viv, mo pou fer li", a déclaré l'activiste. Il a aussi saisi l'occasion pour transmettre ses vœux de fin d'année. "Mo souhaite zot tou zwaye noel et bon ane, meme ban seki pe envi avoy moi dan prizon", a conclu Bruneau Laurette. Il devra comparaître devant la Bail and Remand Court le 26 décembre.

Noël et nouvel an : du briani ou du riz frit au menu

Bruneau Laurette sera en prison à une période où les détenus ont droit à un menu spécial en raison des fêtes de fin d'année. Pour la Saint-Sylvestre et le Nouvel An à la prison cinq étoiles de Melrose, l'activiste, comme tous les autres détenus, aura droit à un "enhanced meal". Il s'agit d'un repas parfaitement équilibré qui sera normalement composé de briani ou de riz frit, de kalia poulet ou poisson ou encore d'un plat végétarien. Les repas varient en fonction des prisons. Les responsables des centres pénitentiaires recevront la liste des repas dans les jours à venir. Le menu inclut aussi une pâtisserie suivie d'une boisson gazeuse. Ce repas sera servi pour la Noël, le 31 décembre et les 1er et 2 janvier. Depuis 2019, tous les centres pénitentiaires du pays offrent un repas spécial aux détenus en période de fêtes.