Cameroun: Sur les efforts de l'autorité publique en vue de rétablir l'ordre dans la ville de Douala

Chaque fois que la sécurité des biens et des personnes est menacée de quelle que façon que ce soit, la responsabilité première de prendre des mesures pour y mettre fin et faire régner les privilèges, les normes et les attributs de l'Etat de droit, incombent certes à l'autorité publique, mais elle incombe également aux leaders d'opinion, chefs de formations politiques, élus, chefs de culte et citoyens ordinaires.

La ville de Douala, capitale économique du pays, vient d'être secouée par une déferlante criminelle conduite par des voyous communément appelés " microbes ". Il s'agit d'une répétition dangereuse face à la laquelle les citoyens ont semblé à première vue impuissantes, avant de se raviver pour s'organiser et défendre la loi.

Face à cette situation, l'autorité publique locale, administrative et sécuritaire, sous la supervision admirable du Gouverneur de la région, a réagi avec diligence, fermeté et cohérence, en décidant d'un catalogue de mesures d'application immédiate pour restaurer la sécurité des personnes et des biens, et rassurer les milieux d'affaires dans la première capitale économique de la sous-région.

Si je félicite avec conviction, franchise et patriotisme les efforts des pouvoirs publics, dont le communiqué de presse signé du gouverneur, exprime à la fois la quintessence, l'urgence et la portée multidimensionnelle, je regrette infiniment certaines appréhensions et critiques inutiles, irresponsables et tendancieuses entendues de certaines voix habituées à prêcher le malheur à notre pays et à inciter à d'inutiles rebellions. C'est une attitude incompréhensible qui n'honore pas des chefs de famille, intellectuels, leaders d'opinion ou ambitieux politiques qui en sont les turbulents instrumentaires.

La promptitude de la réaction de l'autorité publique est à saluer et vivement. Le Gouverneur était encore à Yaoundé au moment des faits pour la conférence des patrons des régions, et a pris la route la nuit pour être sur le terrain et réunir tout l'état-major de la région pour une réponse rapide, ce qui a été fait avant midi. Ce même gouverneur avait déjà failli passer de vie à trépas, contaminé au COVID parce qu'il s'était rendu à l'aéroport, (la conscience du devoir), pour indiquer les modalités de prise en charge du gouvernement, aux premières personnes arrivant d'Europe après le déclenchement de la pandémie. IL ne me souvient pas avoir alors entendu ces champions des critiques, exprimer de la compassion et de la solidarité. Chacun de nous doit faire le bilan de ce qu'il sait faire, ce qu'il a déjà fait, ce qu'il peut faire, ce qu'il fait ou compte faire au quotidien pour la sécurité, le dialogue, la paix et le progrès du Cameroun.

La propension à tout critiquer, à tout peindre en sombre, même dans des cas extrêmes de menaces graves, directes et immédiates contre la sécurité des personnes et des biens comme dans ce cas, est légitimement assimilable à un complot contre la patrie. Ce sont les mêmes qu'on entend critiquer chaque action de l'armée et se féliciter de la mort de nos soldats. C'est inacceptable, chroniquement irresponsable, méchant et mille dois intolérable. Critiquer aveuglement ne saurait devenir un signe de grandeur ni une distinction de popularité. Toutes les mesures décidées à Douala étaient et demeurent nécessaires dans le contexte. Nous devons certes nous interroger sur les failles dans notre système de gouvernance qui engendrent ce genre de désordre et de criminalité, et d'où vient cette jeunesse criminelle, mais la réflexion ne doit pas servir de prétexte à quelques autres citoyens mal intentionnés pour assouvir des ambitions lugubres, sectaires et égoïstes./.