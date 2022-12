Sénégal: " Il nous manquera, c'est sûr ", Steve Cooper au sujet de Cheikhou Kouyaté

Opéré avec succès de la cuisse droite, Cheikhou Kouyaté, qui s'était blessé lors du premier match des Lions au Mondial 2022 contre les Pays-Bas, ne devrait pas revoir les pelouses pendant plusieurs semaines. Steve Cooper, entraîneur de Nottingham Forest, a réagi sur la situation actuelle de son joueur.

" Cela va l'exclure maintenant pendant 10 à 12 semaines. C'est un défi pour lui qu'il doit relever et faire de son mieux. Il nous manquera, c'est sûr, sur le terrain et, également, en dehors du terrain, à cause du caractère et de la personnalité qu'il est. C'est un peu dommage de voir comment tout a évolué avec la blessure, mais nous ne voulons pas vraiment entrer là-dedans. C'est arrivé maintenant, nous devons donc tous nous engager y compris Cheikhou à le récupérer le plus rapidement possible ", a déclaré l'entraîneur Steve Cooper après la victoire amicale 2-1 de son équipe contre Valence dans des propos relayés par wiwsport.