Algérie: Tlemcen - Les monuments historiques et sites archéologiques, circuits touristiques les plus fréquentés

ALGER — Avec son patrimoine historique et archéologique et son architecture remarquable, la wilaya de Tlemcen compte parmi les destinations touristiques les plus prisées en Algérie par les visiteurs locaux et étrangers venant à longueur d'année découvrir des lieux chargés d'histoire.

Si certains sont attirés par la beauté de ses sites naturels, ses plages ou encore ses stations thermales, d'autres viennent à Tlemcen pour remonter dans le temps et revisiter des monuments séculaires de valeur historique et archéologique.

Les vestiges d'El Mansourah, La Grande mosquée, le complexe religieux de Sidi Boumediène, Le Méchoir, forteresse datant du XIIe siècle, la ville de Nedrouma ou encore le Plateau de Lala Setti, sont autant de sites qui font de cette wilaya de l'ouest, une des escales touristiques accueillant un nombre important de visiteurs.

Destination par excellence de nombreux touristes, Tlemcen, qui a vu succéder plusieurs civilisations de l'ère préhistorique jusqu'à l'époque islamique, est ouverte durant toute l'année à ses visiteurs, venant de partout, a assuré le directeur local du Tourisme et de l'Artisanat. Selon Abdelmalek Talbi, la direction locale a ouvert des "circuits" touristiques permettant l'accès aux monuments culturels et religieux en plus des sites naturels et stations thermales au profit des visiteurs, accompagnés par les agences locales du tourisme.

Les grottes de Beni-Add, un site naturel vieux de plusieurs siècles situé à Ain Fezza, attirant chaque année quelque "7.000 visiteurs" et les cascades d'El Ouritt, situées dans une région montagneuse à la sortie est de Tlemcen, figurent parmi les destinations les plus fréquentées, selon le même responsable.

Outre les sites culturels et naturels, les stations thermales comme les hammams "Boughrara" et "Chiguer" sont une autre destination touristique d'excellence, aux cotés des monuments cultuels comme la mosquée de Sidi Boumediene, construite au XIVe siècle, et les zaouïas qui attirent de nombreux fidèles.

Pour ce qui est du tourisme balnéaire, la wilaya accueille à chaque saison estivale un "nombre important d'estivants" qui choisissent se ses plages, (19 autorisées à la baignade) pour séjourner en bord de mer.

Evoquant les perspectives d'investissement dans le tourisme culturel, M.Talbi a assuré que la direction locale œuvrait à créer des "offices touristiques à travers les communes" en associant des profils ayant des connaissances sur le patrimoine et l'histoire de la région".

Trouver le foncier devant accueillir de nouvelles structures touristiques notamment hôtelières est un autre objectif que s'est fixé la direction locale du secteur qui compte 61 hôtels avec une capacité d'accueil de plus de "4400 lits".