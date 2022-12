Cameroun: Le marché moderne de la Commune de NYANON

La mairie de NYANON dans le département de la Sanaga Maritime,, région du Littoral au Cameroun va procéder dans quelques mois à l'inauguration de son très grand marché moderne. Une bonne nouvelle pour les populations, les commerçants et les fonctionnaires de l'arrondissement de NYANON de voir sortir de terre un gigantesque et magnifique marché moderne en plein cœur de la ville. Deux longs bâtiments composés de 20 boutiques chacun, concrètement un financement du Programme National de Développement Participatif PNDP pour la construction de 20 boutiques et un autre financement du budget d'investissement public BIP avec les mêmes caractéristiques au total 40 boutiques vont accueillir les commerçants, les transporteurs dans quelques mois, ceci permettra aux populations d'avoir un marché permanent chaque jour.

Des toilettes modernes, un coin de bac à ordures aménagé en béton et des bacs à ordures portatifs, un forage alimenté par un mini-château d'eau de 5000 litres où l'eau peut être puisée sans interruption sur des robinets, connexion au réseau électrique ENEO, ce qui rend encore l'environnement plus attractif.

Pour la circonstance, la commission de marché constituée du maître d'ouvrage, du Coordonnateur régional du PNDP, des contrôleurs des travaux, du comptable matières et les prestataires ont tous assisté à la réception provisoire de cette importante infrastructure. Invités par le Maire Paglan René, les élus locaux conseillers municipaux, les chefs traditionnels de NYANON sa Majesté MEKA MEKA II Robert, sa Majesté NGUE NGUE Mathias de la chefferie de Logbikoy et plusieurs populations ont fait le tour des bâtiments pour toucher du doigt cette réalisation tant attendue.

Le Coordonnateur régional du PNDP pour le Littoral monsieur Nkandjo Bruno Daniel s'est dit très satisfait pour la rapidité et la qualité des travaux faits par les entreprises adjudicataires. Quelques petites observations avant l'inauguration officielle permettront de parfaire l'ouvrage ; le coordonnateur très encouragé par ces réalisations s'est dit prêt à accompagner la Mairie de NYANON pour d'autres projets.

Pour le maire de la Commune de NYANON Monsieur PAGLAN René, la satisfaction est totale, en ce sens que les populations qui l'ont élu seront à l'abri des longs voyages pour aller se ravitailler en ville. Avoir un marché permanent aidera à trouver du poisson, du poulet, de la viande fraîche sur place et même tous les autres produits de grande consommation. Le premier magistrat de la ville de NYANON dit poursuivre les mêmes réalisations dans d'autres domaines comme la santé, l'hébergement et l'éducation. La fin de cet événement s'est poursuivi sur place avec un buffet offert par le maître d'ouvrage et ses prestataires.