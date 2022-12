Congo-Brazzaville: Finances de l'État - La BEAC soutient la réforme du compte unique du Trésor public congolais

La République du Congo vient d'intégrer l'application AMS/X dans la gestion du Compte unique du Trésor (CUT). La supervision de la réforme est confiée à la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) qui va aider le pays à moderniser la chaîne de gestion des comptes du Trésor.

Les travaux de la troisième session de déploiement de l'AMS/X, une application développée par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), se sont achevés le 16 décembre à Brazzaville, avec la participation des experts de la sous-région. La réforme du CUT contribuera à l'amélioration des ressources de l'État, a estimé Maxence Ondongo, un cadre du Trésor.

Le but du processus en cours, d'après le directeur national de la BEAC, Serge Dino Daniel Ngassackys, est de rendre le Trésor public congolais plus efficace, afin qu'il puisse jouer son rôle de banquier et teneur des comptes de toutes les administrations publiques. Il a, par ailleurs, réitéré l'engagement de son institution à accompagner le Congo dans cette réforme de gestion des ressources publiques.

Les principaux défis à relever, a-t-il précisé, consistent à créer un véritable écosystème du Trésor, avec l'intégration de tous les comptes relevant de l'administration publique. La Banque centrale contribuera à assurer l'instantanéité des informations complètes sur les disponibilités mobilisables par l'Etat ; à permettre un surcroît de facilité pour consolider toute la trésorerie de l'Etat ; également un surcroît de fluidité des dépenses et des recettes, pour le compte des services du Trésor public ; et à assurer la vérification efficace de l'exercice budgétaire de l'Etat, à travers la gestion optimale de la trésorerie.

Au plan technique, la BEAC devra proposer un mécanisme de consommation des cours de change pour l'intégrer dans l'application. Elle est chargée de transmettre aux instances les éléments techniques de l'interface entre AMS/X et la nouvelle solution IMTF (Module contre la fraude et anti blanchiment des capitaux), ainsi que d'établir une liste complète des comptes individuels du Trésor et de clôturer les comptes ouverts dans les banques commerciales pour le lancement de l'application AMS/X.