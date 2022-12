Ile Maurice: Hippisme - Le rachat pour Special Blend

Battu de peu par Trippi's Express à sa dernière sortie, Special Blend s'est racheté de belle manière dans l'épreuve phare de cette 40e journée, ce samedi 17 décembre. Bien monté par Nabeel Batchameeah, Special Blend a terminé en trombe pour s'imposer aisément. Tower Of Wisdom, malgré une course tranquille sur les barres, n'a pas été en mesure de faire grand-chose au finish. Le premier accessit est allé à Battle Of Alesia alors que Tower Of Wisdom a pris la troisième place. Dynamite Jack a eu une course difficile le nez au vent et a faibli en ligne droite. Special Blend a permis à son jockey Nabeel Batchameeah de signer le doublé après que ce dernier a visité le box gagnant dans la quatrième course avec Stone Circle qui a pris la mesure d'Enigma Code.

Fraîchement auréolé d'un titre de champion chez la MTCSL, Ianish Taka a bien fait lors de la journée d'hier. Il a signé un joli triplé. II a frappé avec le favori Rain Must Fall dans la course d'ouverture avant de doubler la mise avec l'outsider Syd's Liason dans la cinquième course. Il a par la suite signé une troisième victoire avec One Day Or Day One dans la dernière épreuve de la journée. Rain Must Fall a permis à l'entraîneur Nawaz Rawat de remporter la première victoire de sa carrière.

L'entraîneur sud-africain Dominic Zaki continue son petit bonhomme de chemin. Il a signé une deuxième victoire avec Capkuta, vainqueur dans la 2e course. L'écurie Allet a frappé en deux occasions. Copenhagen (Bheekary) a devancé Itdawnedonme dans la sixième course avant que Double Games ne s'impose dans la septième épreuve de la journée.

Outre sa victoire avec Syd's Liason, l'écurie Rameshwar Gujadhur s'est aussi illustrée avec Beni Des Dieux. Cet alezan a gagné assez aisément.