Congo-Kinshasa: Justice - Un mandat d'arrêt international contre John Numbi

Le général en exil est recherché pour le rôle joué dans le double assassinat des défenseurs des droits de l'homme, Floribert Chebeya et Fidèle Bazana.

Dans une correspondance, le ministre des Affaires étrangères congolais, Christophe Lutundula, demande à l'ambassadeur du Zimbabwe en République démocratique du Congo (RDC) de transmettre au BCN-Interpol/Harare/Zimbabwe, la commission rogatoire internationale, le mandat d'arrêt international à l'encontre du général d'armée John Numbi, en exil au Zimbabwe depuis mars 2021. Ce mandat d'arrêt a été lancé par l'auditorat général des Forces armées de la RDC.

Le général John Numbi, rappelons-le, a fui le pays en mars 2021 dans un contexte marqué par la rupture de l'alliance entre Félix-Antoine Tshisekedi et son prédécesseur, Joseph Kabila. Ce proche de l'ancien président est depuis exilé au Zimbabwe et tout le temps soupçonné de préparer une déstabilisation à partir de ce pays de l'Afrique australe. François Beya, l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, a été notamment reproché lors de son arrestation en février dernier d'entretenir de liens avec le groupe de John Numbi, dont un voyage non signalé au Zimbabwe.

Le nom de John Numbi est surtout associé à l'affaire de l'assassinat, en juin 2010, de deux activistes des droits de l'homme, dont Floribert Chebeya et Fidèle Bazana. Le corps de ce dernier n'a jamais été retrouvé jusqu'à ce jour. Pour les activistes des droits de l'homme et la famille des deux défenseurs des droits de l'homme, John Numbi est le suspect numéro 1 dans ce double meurtre, étant considéré et cité par ses collaborateurs comme le donneur d'ordres. Dernièrement, une bonne cargaison d'armes de guerre a été découverte dans une de ses résidences, dans la commune de la Gombe.