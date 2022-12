Ile Maurice: Assassinat de Tina Roy Tupsy - Le DPP demandera une révision du rapport psychiatrique du prévenu dans six mois

Depuis le 6 décembre dernier, Rajesh Chuckowry, ancien partenaire de Tina Roy Tupsy, receveuse poignardée à mort dans l'autobus où elle était en service, avait été admis à l'hôpital Victoria, Candos, pour des blessures à la main. Le présumé meurtrier de Tina Roy Tupsy a, par la suite, quitté l'établissement hospitalier lundi pour être admis à l'hôpital psychiatrique BrownSéquard où il doit subir des examens avant son interrogatoire officiel. Mais que se passera-til s'il est admis dans ce centre de soins alors qu'il doit hebdomadairement comparaître pour la forme devant le tribunal ?

Nous avons sollicité Bernard Mootoosamy du Police Press Office, qui affirme qu'un rapport médical est attendu incessamment. "Même si le prévenu, qui souffrirait de troubles psychiatriques, est examiné par un psychiatre et qu'il est actuellement dans un établissement hospitalier, il est toujours sous contrôle judiciaire et une sentinelle a été placée à l'hôpital pour le surveiller. En attendant le rapport psychiatrique, le médecin suivra son évolution avant de nous communiquer ses conclusions", indique le sergent Mootoosamy à l'express. À la suite de quoi une décision sera prise au niveau de la police.

Après une nuit en cavale, Rajesh Chuckowry a été arrêté le 6 décembre, chez lui à Phoenix, pour le meurtre de son ex-compagne Tina Roy Tuspsy. La veille, cette receveuse de 42 ans a été poignardée mortellement dans un autobus, qui se trouvait à la gare routière Jan Palach à Curepipe. Les enquêteurs soupçonnent qu'il s'est automutilé après avoir commis son forfait. Le mobile de ce crime serait qu'il n'a pas supporté que Tina Roy Tupsy ait mis un terme à leur relation. Les proches de la défunte racontent que Rajesh Chuckowry ne cessait de la harceler depuis leur séparation. D'ailleurs, dans la matinée de son agression mortelle, Tina Roy Tupsy a porté plainte au poste de police de Quartier-Militaire contre son ancien partenaire, qui aurait tenté de la renverser avec sa fourgonnette alors qu'elle quittait son domicile pour se rendre au travail.

Interrogé par l'express, un Principal State Counsel du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) explique, pour sa part, que son bureau demandera tout d'abord une clarification au médecin-légiste, qui a examiné Rajesh Chuckowry. "Le médecin décidera si le suspect est unfit to stand trial ou pas, c'est-à-dire s'il est apte ou pas à faire face à un éventuel procès car même si cette affaire relève d'une accusation provisoire pour le moment, l'avis du DPP est attendu pour savoir si un procès lui sera intenté." Pour lui, ce sera après six mois que le DPP réclamera une révision de l'examen psychiatrique pratiqué sur le suspect. "Ce n'est qu'après six mois qu'on pourra prendre une décision finale, dépendant de son état de santé et du rapport du médecin-légiste. C'est à partir de cette review que l'on déterminera s'il y aura un discontinuous of proceedings devant la Cour. A priori, l'affaire est pending", poursuit notre interlocuteur, qui a tenu à citer le procès intenté à un dénommé Christopher Veeren pour trafic de drogue d'une valeur de plus de Rs 1 million.

"Dans le cas de Christopher Veeren, poursuivi cette année devant la Cour d'assises, l'accusé a déclaré souffrir de crises d'angoisse à chacune de ses comparutions devant le juge. De ce fait, ce dernier a réclamé un document médical et finalement, au bout de six mois, le bureau du DPP a dû présenter une motion d'arrêt des procédures, étant donné que le rapport stipulait que l'état de santé de cet accusé était unlikely to change", a expliqué l'avocat. "Dans de pareils cas, le DPP va dans le sens du rapport médical."