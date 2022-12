Afrique: Il y a 100 ans... goals au Collège Royal de Curepipe

À la veille de la Coupe du monde de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), SOS Patrimoine en péril honore ceux qui, il y a 100 ans, ont contribué à la promotion du football à Maurice. Parmi : Charles Lamb (1874-1951), instructeur d'éducation physique au Collège Royal de Curepipe.

Cela fait 100 ans qu'on tape dans un ballon. En tout cas, au Collège Royal de Curepipe (RCC). Pour commémorer ce centenaire, SOS Patrimoine en péril, en collaboration avec l'institution scolaire, a choisi la veille de la finale de la Coupe du monde de la FIFA, au Qatar, pour marquer cet anniversaire.

Plusieurs activités ont lieu aujourd'hui, histoire de se souvenir des premiers mordus du ballon rond, qui ont contribué à populariser ce sport à Maurice. Sera dévoilé, dans la cour RCC, un panneau à la mémoire de Charles Lamb, (23 mai 1874 - 12 janvier 1951) instructeur d'éducation physique dans cet établissement scolaire à partir de 1917. Match amical des élèves du collège, First day cover, séance de dédicaces de deux livres, Boul ron, laplenn kare de Sedley Assonne et L'âge d'or du football mauricien de Bernard Marechal, ponctueront la journée.

Trouver le chemin des buts pour retracer ces 100 ans d'histoire n'a pas été simple. Plusieurs personnes ont contribué aux recherches. Arrmaan Shamachurn, président de l'association SOS Patrimoine en péril, se base sur une série de documents et de recoupements. Il cite l'ouvrage Histoire de la ville de Curepipe de Charles Giblot Ducray. L'ouvrage mentionne ce "sport inauguré au Collège Royal, il y a 35 ans environ, et devenu très populaire, grâce à l'impulsion que lui donne Charles Lamb, qui était alors professeur de gymnastique à notre Alma Mater. Les équipes les plus réputées à Curepipe sont celles de nos trois principaux clubs : les Dodos, les Faucons et les Hounds."

"Le collège royal de curepipe a eu un rôle dans la promotion du sport."

Arrmaan Shamachurn précise : "l'ouvrage est paru en 1957. Quand il parle de 35 ans auparavant, cela qui nous amène à 1922, ce qui fait 100 ans". Il y a aussi une mention dans l'Almanach de 1931, qui se lit comme suit : "Football (... ) It probably took its origin in the efforts made by the Royal College authorities to interest the boys of that institution in athletic sports and Mr Lamb, the sports master of the college, has been a most beneficial influence and efficient trainer. This would however have been of little use without the opposing teams and Lieutenant Goodwin was the prime mover in forming a sports club at Vacoas, known originally as the 'Co-optimists' in 1922 or 23." Cet Almanach de 1931 poursuit: "At the same time, nearly a dozen football clubs have been formed among Indians & Creoles alike".

Troisième source: Mauritius Illustrated Historical and Commercial and Industrial Facts, Figures and Resources d'Alistair Macmillan, paru en 1914. "Dans le chapitre consacré au collège royal, c'est dit qu'il n'y avait pas de terrain mais qu'on y jouait des matches. Au-delà d'une simple école, qui est un patrimoine dans le secteur de l'éducation, cette institution a eu un rôle dans la promotion du sport. C'est un pan du patrimoine du sport." Bond dans le temps. En 1945, le Curepipe Sports Committee - dont fait partie le RCC - se charge d'organiser un tournoi triangulaire avec La Réunion et Madagascar. Ce comité deviendra "en 1952, la Mauritius Sports Association puis en 1984, la Mauritius Football Association", précise Arrmaan Shamachurn. Dans ces années-là, les quatre tournois majeurs sont : "le George V Jubilee Cup, le Haig's Cup, le Charles Lamb Cup et le Curepipe Shield".