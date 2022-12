Ile Maurice: Affaire Wayne Attock - Me Rama Valayden veut savoir où la police a trouvé la drogue

Me Rama Valayden ne lâche pas prise. L'avocat de Wayne Attock, éleveur de porcs arrêté pour possession d'héroïne d'une valeur d'un million de roupies, drogue que son avocat estime avoir été plantée par la police au domicile de son client, veut absolument savoir d'où sort cette drogue et comment la police l'a obtenue. C'était hier, lors d'une conférence de presse.

Après avoir visionné la vidéo dans laquelle on voit clairement qu'un policier, lors de l'exercice de perquisition effectué au domicile de Wayne Attock, a sorti quelque chose de sa poche pour ensuite procéder à un Planting of drugs, la question que l'on se pose maintenant, est, comment la police s'est procurée cette drogue d'une valeur de plus de Rs 1 million ?", a insisté Me Rama Valayden. C'était lors d'une conférence de presse tenue à son bureau à Sterling House, jeudi, en présence de son client. L'avocat a dressé la chronologie des événements.

Mercredi, l'éleveur de porcs a recouvré la liberté contre le versement d'une caution de Rs 100 000. Selon la police, l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a procédé à la saisie de 78,8 grammes d'héroïne, d'une valeur marchande d'environ Rs 1 million, lors d'un raid effectué à son domicile, le 17 novembre. Les éléments de l'ADSU ont également retrouvé des bijoux en or chez lui. Une Ford Raptor dans sa cour a aussi été saisie. Toutefois, pour prouver ses dires selon lesquels les membres de l'ADSU auraient placé de la drogue chez son client à Baie-du-Tombeau, Me Valayden a tenu, lors de cette conférence de presse, à faire circuler une photo sur laquelle on peut voir des policiers procédant à une fouille pour le moins bizarre car l'un d'eux semble balancer quelque chose derrière un sofa alors que son collègue vient quelques minutes plus tard "découvrir" ce que les enquêteurs présentent comme étant de la drogue.

Pour ces raisons, l'homme de loi demande au commissaire de police de suspendre ces neuf policiers de la brigade anti-drogue et estime que le chef de la police doit aussi enquêter sur eux pour vérifier qu'ils ne soient pas en train de s'enrichir de manière illégale. "Il faut vérifier leur salaire, leur mode de vie et leurs comptes bancaires, des éléments qui aideront à établir s'ils s'adonnent à des activités illégales ou pas. Kot la police inn gagne sa la drogue la ek sa lé dir ant zot, zot inn amenn la drogue et sirtou la haut Rs 1 million ?", se demande Rama Valayden. Pour lui, une action au civil permettrait de chercher à obtenir réparation.