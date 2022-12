Afrique Centrale: Messages clés sur la santé et l'hygiène menstruelles en Afrique de l'Ouest et du Centre

communiqué de presse

La portée des politiques et actions en matière de santé et d'hygiène menstruelles doit être élargie vers une approche intentionnellement intersectorielle intégrant la santé sexuelle et reproductive, l'éducation, le bienêtre socio-économique, l'hygiène et de l'assainissement pour aborder la question de manière holistique dans tout contexte, y compris les contextes fragiles.

De telles synergies sont essentielles lorsqu'il s'agit non seulement de concevoir des théories du changement pour les interventions programmatiques, mais aussi d'identifier les mécanismes de financement urgemment nécessaires pour la santé et l'hygiène menstruelles.

Il est nécessaire de renforcer l'environnement général permettant au secteur privé de s'engager dans la santé menstruelle La participation des femmes et des filles à tous les stades de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques ne garantit pas seulement une approche fondée sur le droit par les gouvernements nationaux, les organismes régionaux et internationaux, mais elle est aussi un accélérateur de résultats.