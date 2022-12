Ile Maurice: Résultats du NCE - Entre satisfaction et confusion

C'était la fin de l'attente, hier, pour les 16 385 candidats qui ont pris part au National Certificate of Education (NCE) à Maurice, Rodrigues et Agalega. Le taux de réussite à Maurice est de 66,5%. La joie de certains parents a été de courte durée car malgré les excellents résultats de leurs enfants, ces derniers n'ont pas obtenu de place dans l'Académie de leur choix.

Les résultats des examens du National Certificate of Education (NCE) pour la période 2021-2022 ont été proclamés hier et les lettres d'admission en Grade 10 remises. Ils étaient nombreux les élèves, accompagnés de leurs parents, à se rendre à leurs collèges respectifs pour récupérer leurs résultats à partir de 9 heures hier matin.

Au Collège Lorette de PortLouis, la joie et la satisfaction des élèves, tout comme celles des parents, étaient palpables. "J'étais stressée au début craignant que peut-être mes résultats ne seraient pas à la hauteur, mais maintenant que j'ai réussi brillamment, je suis vraiment heureuse et fière", confie Melissa.

Par ailleurs, des parents qui avaient soumis une demande d'inscription de leurs enfants dans une Académie de leur choix pour y étudier à partir de la Grade 10 ont également reçu une lettre les informant du statut de leur demande et de l'Académie où leur enfant sera admis. À noter que l'admission en Grade 10 dans une Académie est basée sur le "Grade Aggregate" et la performance de l'élève (total des grades numériques obtenus dans les huit matières principales, y compris l'anglais, le français et les mathématiques), ainsi que sur le choix de l'Académie des parents tel qu'indiqué dans leur demande.

Cependant, la jeune Mélissa nous affirme qu'elle préfère continuer sa scolarité au collège actuel. "Je n'ai pas opté pour une Académie parce que je préfère rester ici. Il s'agit plutôt d'une pression indue que je ne souhaitais pas ressentir. J'ai donc pensé qu'il valait mieux continuer à étudier dans un environnement scolaire où je me sens bien et où j'ai déjà un sentiment d'appartenance. Je souhaite un jour me former dans le domaine du 'business' et au vu de mes résultats, je suis certaine d'avoir fait le bon choix."

Joie et sentiment de satisfaction également partagés par Saiida Jameer, qui a brillamment réussi à l'évaluation du NCE. "Je suis heureuse et je continuerai à fréquenter le même établissement. Je vais maintenant entreprendre des matières que j'aime pour pouvoir faire ce que je veux plus tard. J'aspire à être architecte ou ingénieur. Je suis également heureuse de voir mon père heureux et je continuerai à rendre mes parents fiers", dit-elle. Le père de Saiida, Sajeed, est très fier de sa fille. "Elle a persévéré malgré tous les obstacles, a travaillé dur et a pu réussir aujourd'hui."

Toutefois, pour certains élèves des autres établissements ainsi que pour leurs parents, la joie de réussir avec excellence a été anéantie à la réception d'une lettre du ministère de l'Education, qui a semé la confusion. Un parent nous relate que malgré la réussite de sa fille avec un "Grade Aggregate 10", cette dernière ne s'est pas vu attribuer une place dans l'Académie de son choix et elle devra continuer sa scolarité au collège qu'elle fréquente actuellement. "J'avais choisi deux Académies sur la demande d'inscription, car le collège actuel n'a pas la combinaison de matières que mon enfant veut étudier, à savoir un mixte de sciences et de comptabilité. Malgré le bon résultat, nous avons reçu une lettre du ministère indiquant qu'il n'a pas été possible d'attribuer une place à mon enfant dans l'Académie souhaitée. Au collège actuel, mon enfant devra obligatoirement prendre la littérature comme matière, ce qu'elle n'a pas l'intention d'étudier." D'autres parents déclarent également avoir été confrontés au même problème, à la suite de quoi ils se sont rendus auprès de leurs "Zone Directorates" respectifs pour obtenir des explications. "J'ai été parmi les premiers parents à se rendre au Zone Directorate concerné. Zot inn dir mwa si pann gagne, pa pou kapav fer nanye. Lorsque d'autres parents ont commencé à venir, on nous a tous donné catégoriquement cette réponse simple, sans aucune explication ni communication appropriée pour que nous puissions en comprendre la raison, et on nous a dit de sortir. Après quoi, personne n'a été autorisé à entrer", témoigne un parent.

Sollicitée pour une explication à ce sujet, une source officielle au ministère de l'Education affirme qu'un exercice de transfert est prévu cette semaine et que les parents concernés peuvent aller faire une demande de transfert de leurs enfants et indiquer éventuellement quelles sont les académies souhaitées et pourquoi.

Taux de réussite de 66,5% à Maurice

Le taux de réussite pour l'évaluation du NCE cette année est de 65,4 %. Ainsi, parmi les 16 385 candidats qui ont pris part aux examens à travers la République (comprenant Maurice, Rodrigues et Agalega), 10 709 ont réussi. A Maurice spécifiquement, le taux de réussite s'élève à 66,5%. Chez les filles, la réussite est de 71,2% et chez les garçons, 61,7%. Ces détails ont été communiqués par la directrice du Mauritius Examinations Syndicate, Brenda Thanacoody Soborun, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier après-midi.

"La performance générale dans son ensemble est très encourageante et nous avons constaté que dans certaines matières, comme le français ou l'Art and Design, la performance s'est améliorée. Cependant, nous avons constaté qu'il faut plus d'accent sur la consolidation des bases des apprenants dans certaines matières comme les mathématiques", a-t-elle affirmé.

Une hausse significative dans le taux de réussite pour ceux qui ont obtenu 8 unités a également été constatée. Cette année, 667 élèves (221 garçons et 446 filles) ont obtenu un "Grade Aggregate 8", ce qui correspond aux meilleurs résultats. Une très bonne réussite dans les matières "non-core" a également été notée, par exemple 90,2% en Performing Arts, 93,4% en Physical Education et 89,4% en Life Skills.

Cette année, les élèves qui n'ont pas pu atteindre le niveau requis pour l'évaluation du NCE, ont reçu un "Statement of Attainment"