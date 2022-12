Soudan: Doyen du Corps Diplomatique loue les efforts patriotiques d'Al-Mirghani

Khartoum — Le Doyen du Corps Diplomatique au Soudan et Ambassadeur du Maroc, Mohamed Maal-Aynain, a loué le rôle patriotique du leader du Parti Unioniste Démocratique (Origine) et patron de la Secte Khatmiya, Mohamed Osman Al-Mirghani, et lui a souhaité une santé et un bien-être continus.

Lors de sa visite à Al-Mirghani Samedi, Il a également souhaité plus de prospérité, de stabilité et de développement durable pour le Soudan.

Pour sa part, Jaafar Al-Mirghani, fils de Mohamed Osman Al-Mirghani et chef adjoint du Parti Unioniste Démocratique a salué la visite de l'Ambassadeur Maal-Aynain et a loué la préoccupation du Maroc pour les questions Soudanaises et son soutien au Soudan dans tous les forums.