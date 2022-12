Sénégal: Nottingham Forest - Cheikhou Kouyaté donne de ses nouvelles après son opération

Blessé à la cuisse lors du premier match de la phase de groupes du Mondial 2022 contre les Pays-Bas (2-0), le milieu de terrain du Sénégal Cheikhou Kouyaté ne s'est toujours pas remis. Le joueur de Nottingham Forest a même vu son état de santé s'aggraver. Et a dû finalement être opéré.

Le sociétaire de Nottingham Forest sera donc absent pour quelques semaines. Sur son compte Instagram, l'ancien joueur de Crystal Palace a adressé un message à ses fans.

" Ce n'est jamais facile et ce n'est jamais fini et ce sera un combat renouvelé chaque matin, mais c'est possible ! La douleur que tu ressens aujourd'hui est la force que tu ressens demain ! Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien qui m'ont fait beaucoup de bien. Ça me fait chaud au cœur de voir votre gentillesse et votre bienveillance. Merci pour l'amour que vous me donnez ", a posté le numéro 8 des Lions du Sénégal.