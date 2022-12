Algérie: Le CRA lance des caravanes d'aide aux familles nécessiteuses de 4 wilayas

TIPASA — Des caravanes d'aides de solidarité ont été lancées, samedi à partir du Centre de réponse rapide aux catastrophes de Tipasa, en direction de quatre (4) wilayas du pays, dans le cadre de la campagne "Hiver chaud", initiée par le Croissant rouge algérien (CRA).

Ces aides de solidarité, 2e du genre, comportent notamment des denrées alimentaires et des couvertures au profit des familles nécessiteuses résidant dans les zones d'ombre des wilayas de Tissemsilt, Médéa, Ouled Djellal et El Mghair, en plus d'équipements destinés à des personnes aux besoins spécifiques.

Selon sa présidente, Ibtissam Hamlaoui, le CRA vise, à travers ce type d'initiatives, qui engloberont ultérieurement d'autres wilayas, l'"accompagnement des pouvoirs publics dans le domaine de la solidarité nationale, conformément à la stratégie du gouvernement visant le développement de ces régions, notamment la wilaya de Tissemsilt", a-t-elle assuré.

A cela s'ajoute la distribution, selon la même source, de près de 500 fauteuils roulants à des personnes aux besoins spécifiques et l'octroi d'aides financières à 600 enfants orphelins (à raison de 10.000 DA chacun), lors de la fête de l'Aid El Adha.

Lire aussi: Inondations: le CRA achemine des aides pour les habitants de Bordj Badji Mokhtar

La même année a, également, vu le rééquipement, par le CRA, d'un Centre pour sans-abri, parallèlement à la prise en charge quotidienne sanitaire et alimentaire de plus de 2.000 personnes à travers le pays, selon la même source.

Pour garantir l'acheminement de ces aides humanitaires à leurs bénéficiaires, "en toute discrétion", le Croissant a développé des outils numériques et technologiques, représentés par deux plateformes numériques, la première destinée aux familles nécessiteuses et la seconde pour les orphelins, au niveau desquelles ces deux catégories sociales sont recensées et enregistrées, avec une actualisation périodique des listes, en coordination avec les autorités locales de chaque wilaya.

Le CRA œuvre, également, à l'élargissement de son réseau de bénévoles et secouristes, par la formation. D'où la création, cette année, d'une école pour la formation des secouristes et bénévoles dans le domaine caritatif, se recrutant notamment dans les milieux des jeunes universitaires, a informé Mme. Hamlaoui.