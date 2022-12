Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Décembre 2022

Maroc : Foot Qatar2022- Les mots de Regragui après la défaite du Maroc face à la Croatie

Selon Hespress FR, le Maroc a terminé son aventure à la quatrième place de la Coupe du monde 2022 après une défaite face à la Croatie (1-2) lors de cette « petite finale ». Une déception pour Walid Regragui. Malgré cette défaite pour la troisième place, Walid Regragui qui a souffert de l’absence de joueurs cadre, notamment au niveau de la défense, a livré un discours positif, affirmant que cela rendra ses joueurs plus forts. « On aurai voulu faire plaisir au peuple marocain. Les joueurs ont tout donné. Un peu déçus par cette deuxième défaite, on a tout fait. Physiquement c’était difficile, nos joueurs se sont fatigués, c’était intense. Nous voulions rendre les fans plus fiers », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Il faudra revenir encore plus fort, les gens vont nous attendre. On est heureux au final, on est dans les 4 meilleures équipes du monde ».

Mali : Terrorisme- Deux Casques bleus tués à Tombouctou

Selon Apa, des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur une patrouille de la Police des Nations unies (Unpol) à Tombouctou, tuant deux Casques bleus dont une femme. La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) continue de payer un lourd tribut dans sa lutte contre les groupes jihadistes. Vendredi 16 décembre, des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur une patrouille de la Police des Nations unies (Unpol) à Tombouctou. L'attaque a fait deux morts parmi les Casques bleus dont une femme. Quatre autres Casques bleus ont été blessés, dont un grièvement. Ils ont été évacués à l'hôpital militaire de la Minusma à Tombouctou. Selon la mission onusienne, un assaillant a été neutralisé et du matériel récupéré. De même, indique la Minusma, une Force de réaction rapide a été immédiatement dépêchée sur les lieux pour sécuriser la zone.

Sénégal : Soutien au secteur privé- Appui aux Petites et Moyennes Entreprises

Le Bureau de mise à niveau (Bmn) des entreprises du Sénégal va allouer plus d'un milliard de Fcfa à des Pme pour soutenir leur développement. Les économies très extraverties des pays en voie de développement subissent de plein fouet les impacts des crises exogènes. Plusieurs denrées de grande consommation ont vu leurs prix s'envoler à cause de la hausse vertigineuse des coûts de l'énergie consécutive à la guerre russo-ukrainienne. Cette situation a amené plusieurs pays à repenser leurs modèles de développement en incitant les populations à davantage consommer les produits locaux, mais aussi en donnant plus de force aux entreprises nationales. C'est dans ce dernier segment qu'agit le Bureau de Mise à Niveau en apportant plus de ressources aux PME sénégalaises. Trente-et-une entreprises ont signé, vendredi à Dakar, leur convention avec le BMN qui les accompagnera dans leur plan de Mise à Niveau. « Globalement pour 5,8 milliards qui vont être investis par ces entreprises, le Bureau de Mise à Niveau va leur octroyer 1,7 milliards francs Cfa de prime. (Source : Apa)

Burkina Faso : Media- Liradan Philipe Ada de Oméga TV, sacré lauréat du Super Galian 2022

Liradan Philipe Ada, Journaliste de Oméga TV a remporté le Super Galian avec une moyenne de 17,6/20 à travers ses œuvres « Titao, dernier souffle d’une ville encerclée » diffusé le 19 décembre 2021 et « Tougan, le calvaire des supplicier du terrorisme » diffusé le 26 décembre 2021. Le journaliste a postulé dans le genre Grand reportage en télévision. Leprix est composé d’un trophée, d’une attestation, d’un chèque de 3 millions FCFA et d’un gadget. Le super Galian a également reçu un prix dans le genre Grand Reportage ». Entout 25 trophées oadnt été décernés dont 11 dans la catégorie prix spécial, 13 en prix officiel. (Source : Apa)

Niger : Formation professionnelle- Les équipements réceptionnés au profit des écoles agricoles présentés

Le Ministre de la Formation Professionnelle visite les équipements réceptionnés au profit des écoles agricoles. Le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, M. Kassoum Moctar a effectué, ce vendredi 16 décembre 2022, une visite au niveau de la Nigérienne de l’automobile pour constater la réception des équipements agricoles qui seront acheminés au niveau des lycées agricoles de keguel et de Téra. (Source : aniamey.com)

Guinée : Aéroport de Conakry- Des arrestations…

Des cas d’arrestations ont eu lieu à l’aéroport international Ahmed Touré de Conakry, a appris Africaguinee.com. Ce vendredi 16 décembre 2022, plusieurs personnes ont été interpellées par les services de police de l’aéroport de Conakry. Selon un responsable de l’aéroport que nous avons joint au téléphone, certaines de ces personnes interpellées étaient en partance dans des pays européens, tandis que d’autres étaient en instance de voyage vers des pays sud-américains. Elles détenaient des faux visas et des faux papiers. (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Gestion communale- L'hôtel communal inauguré

L'hôtel communal de la ville de Boundiali, chef-lieu de la région de la Bagoué, a été inauguré, le samedi 17 décembre 2022.Sur le plan de l'architecture, l'édifice est à la taille de l’ambition du développement nourri par le premier magistrat de la ville, le Professeur Mariatou Koné, par ailleurs, Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation. La réalisation de cette œuvre qui apporte une allure de splendeur à la ville est le fruit des promesses faites par Madame le Maire lors des dernières campagnes électorales. Du projet de réalisation de l’aéroport à celui de la première centrale solaire voltaïque de Côte d’Ivoire, en passant par la construction du centre hospitalier régional et des établissements scolaires et secondaires, la ville de Boundiali affine son leadership. Et la ville s’inscrit ainsi dans la dynamique de développement impulsée par le Président Alassane Ouattara. (Source : Fratmat.info)

Gabon : Maison Blanche- Pour la deuxième fois en 2022, Ali et Sylvia Bongo Ondimba reçus les Biden

Présent à Washington à l’occasion du Sommet Etats-Unis – Afrique, le président gabonais et son épouse ont été reçus par le couple présidentiel américain. C’est la deuxième fois cette année. Le jeudi 15 décembre, Ali et Sylvia Bongo Ondimba ont retrouvé Joe et Jill Biden. « Retrouvé », car les deux couples s’étaient déjà rencontrés il y a à peine plus de deux mois. C’était le 22 septembre dernier à l’occasion d’une soirée au Musée américain d’histoire naturel de New York (lire notre article) organisée à l’occasion de la tenue de la traditionnelle assemblée générale de l’Onu.(Source : alibreville.com)

Rdc : Transport en commun - Des kinoises déplorent la hausse désordonnée du prix de la course

Des kinoises abordées par l’Acp aux arrêts de bus ont déploré samedi la hausse désordonnée et unilatérale du prix de la course dans un véhicule de transport en commun, en cette période des fêtes de fin d’année. « Nous les kinois sommes vraiment fatigués. Les chauffeurs de Kinshasa exagèrent. Chaque jour qui arrive voit une nouvelle tarification et cela dans la révision à la hausse. A titre illustratif, la course Direction générale des contributions (Dgc), dans la commune de Ngaliema – Zando (Marché central) qui coûtait 1000 FC revient aujourd’hui à 1500 voire2000 FC. De Kintambo magasin au rond -point Mandela sur le boulevard du 30 juin alors que le client payait 500 Fc, il se voit obligé de débourser 1000 Fc. (Source : Acp)