Cote d'Ivoire: Les Sublimes du Tourisme" 2022- Les meilleurs de l'écosystème touristique et ludique ivoirien bientôt célébrés

Le mardi 20 décembre, l'auditorium du Palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sera le temple de la grand'messe baptismale de distinction et de célébration de l'écosystème touristique et ludique ivoirien. Une initiative du ministre du Tourisme, Siandou Fofana, placée sous le haut-patronnage du Premier ministre Patrick Achi, avec pour invité d'honneur, Zurab Pololikashvili, Secrétaire général de l'Omt.

L'ambition de la Côte d'Ivoire de s'établir comme un pays à vocation touristique, en intégrant durablement le Top 5 africain à l'échéance 2025, tout en se positionnant comme le hub ouest-africain du divertissement et une base de loisir de l'hinterland, ne saurait se faire avec efficience, sans s'inscrire sous le prisme de l'excellence. Et ce, à la lumière de la boussole que constitue "Sublime Côte d'Ivoire", la stratégie nationale de développement touristique 2018/2025. C'est donc pour agréger tout l'écosystème touristique et ludique autour des valeurs et vertus de l'excellence dont un capital humain performant et des établissements aux standards internationaux avec un label de qualité sont le creuset que le ministère du tourisme, en accord parfait avec les faîtières du secteur ont décidé d'instituer "Les Sublimes du Tourisme". Le Haut-patronage de Patrick Achi, Premier ministre, et la présence en qualité d'invité spécial, de Zurab Pololikashvili, à cette cérémonie, sont le témoignage éloquent, de ce que, d'une part, le Gouvernement ivoirien attache du prix à l'industrie touristique qu'il escompte positionner comme le 3e pôle du développement économique de la Côte d' Ivoire; et d'autre part, que la pertinence de la stratégie "Sublime Côte d'Ivoire" a été adoubée par le gotha mondial de la gouvernance du tourisme. Dont, faut-il, le noter avec emphase, le Ministre Siandou Fofana grâce au leadership de Alassane Ouattara, Président de la République bénéficie d'un capital-confiance, à l'aune de la stabilité politique de la destination et de sa politique économique hardie, au point d'avoir été porté, pour l'exercice 2022, à la présidence du Conseil exécutif de l'Omt.

Pour en revenir à la soirée des "Sublimes" qu'on pourrait estampiller du sceau des "Oscars du Tourisme made in Côte d'Ivoire", en guest-stars, au niveau artistique, le non moins iconique quatuor, Magic System, est, à bon escient, revêtu de la dignité de "Ambassadeur du Tourisme ivoirien"!

"Les Sublimes du Tourisme", dans un contexte touristique mondial toujours plus concurrentiel, se positionne comme un gage de l’excellence, de la qualité et de professionnalisme. Qui sont de plus en plus exigés dans l’amélioration de l’attractivité de toute destination touristique.

Pour notre pays, qui se prépare à accueillir la Can en 2024, l’exigence de la promotion de ces valeurs dans notre secteur est une prescription presqu’obligatoire pour hisser la destination Côte d’Ivoire parmi les meilleurs en Afrique.

« Les Sublimes du Tourisme », évènement institué par arrêté ministériel, en novembre dernier, a pour Commissaire général, Marcel Nguettia, président du Fonds de développement touristique et compte des membres de tout l'écosystème et de divers départements ministériels, eu égard à la transversalité du secteur. Au plan des récompenses, ce sont les acteurs des faîtières, les opérateurs privés du secteur, les agents du Ministère du Tourisme et ses Structures rattachées, et plus, prosaïquement, les Amis du Tourisme. Ces distinctions et reconnaissances, soit pour les opérateurs qui postulent, soit pour le "Life achievment" pour les figures emblématiques, ayant pour objectif de promouvoir la qualité et l’excellence dans l’activité touristique, revêtent un cachet particulier, au sortir d'une période triennale marquée de l'encre indélébile de la pandémie de la Covid 19. Qui, en plus de la résilience affichée par ceux-ci, implique aussi à intégrer de nouveaux paradigmes dans la pratique et l'acception du Tourisme.

Cette première édition va concerner deux catégories à récompenser : celle des meilleurs établissements de Tourisme ( établissements d’hébergement, restaurants et restaurants dit maquis, bars et boîtes de nuit, espaces de loisir...); celle des prix spéciaux, réservée aux personnes ayant contribué significativement au développement et à la promotion du tourisme à savoir : des acteurs du secteur du tourisme, des acteurs culturels, des personnels du ministère du tourisme en exercice ou à la retraite, des institutions, des startups.

Pour la catégorie des meilleurs établissements de tourisme, le choix des nominés s'est fait à travers une compétition dans chacune des 13 régions touristiques. Ces nommés ont été soumis à un jury national pour en sortir les lauréats nationaux.

En ce qui concerne les prix spéciaux, une liste de lauréats proposée par un comité restreint a été validé par le cabinet du Ministère du Tourisme.