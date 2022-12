Algérie: Aviron / Championnats d'Afrique - Trois nouvelles médailles dont 2 en or pour l'Algérie

LE CAIRE — La sélection algérienne d'aviron a remporté trois nouvelles médailles (2 or et 1 en bronze), lors de la deuxième et dernière journée des Championnats d'Afrique (seniors, U-23 et juniors) qui se déroulent au Caire (Egypte).

Les deux médailles d'or ont été l'œuvre de Nihed Benchadli dans la spécialité Skiff poids léger (U-23), alors que la paire algérienne Sid Ali Boudina-Boudjemaa Chems Eddine, a été sacrée en double poids léger.

Le rameur Djoumai Raouf a décroché la médaille de bronze dans la spécialité Skiff poids lourd.

La deuxième journée du rendez-vous africain du Caire se poursuit avec cinq finales au programme : skiff dame poids lourd, skiff Junior garçons, skiff garçons poids léger (-23ans),double dame poids lourd (-23ans) et double dame poids léger.

Samedi, lors de la 1ere journée des Championnats d'Afrique, la sélection algérienne avait décroché huit médailles dont six or.

Les six breloques en or sont revenues à Sid Ali Boudina en skiff poids léger (messieurs), Nihed Benchadli en skiff poids léger (dames) et Racha Manseri en skiff poids lourd (U23, dames) dans les épreuves individuelles, auxquelles s'ajoutent celles obtenues en courses doubles par les paires Habiche Oussama - Zouad Abdenour en double messieurs poids lourd, Racha Manseri - Nihed Benchadli en double féminin poids lourd et Chamia Hellal Berouane -Lylia Meguedad en double féminin poids léger (U23).

Les deux autres médailles algériennes ont été remportées par la paire masculine Boudjema Chems Eddine - Ziouane Abdeilah qui s'est adjugée l'argent en double poids léger (U23) et Lylia Meguedad médaillée de bronze en skiff junior.

Les Championnats d'Afrique d'aviron enregistrent la participation de 12 pays, dont l'Algérie avec 11 rameurs (messieurs et dames), drivés par l'entraineur national, Riad Garidi.

Outre l'Algérie, le rendez-vous cairote enregistre la participation de l'Egypte (organisateur), la Tunisie, le Togo, la Libye, la Somalie, le Soudan, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, Djibouti et Madagascar.