Ile Maurice: Michael Glover - "Quand je vois qu'on dépense plus de Rs 350 millions pour s'associer à Liverpool (... )

Il a été ministre de la Jeunesse et des Sports pendant 13 ans. Grand passionné et ancien footballeur, Michael Glover a accepté de livrer son ressenti sur la Coupe du monde.

Que pensez-vous de cette Coupe du monde ? Quelle équipe souteniez/soutenez-vous et pourquoi ?

Il y a eu de très beaux matchs et on a été contents nous, au niveau africain, de voir le Sénégal, le Maroc qui ont percé. Les performances ont été vraiment très bonnes. Personnellement, je ne soutiens aucune équipe et je suis pour l'amour du jeu. Que la meilleure équipe gagne.

Pensiez-vous que le Maroc irait aussi loin ?

Le Maroc est une excellente équipe et il ne faut pas oublier que quatre cinquièmes des joueurs du Maroc sont des professionnels qui évoluent au sein de grands clubs en France, en Angleterre et en Allemagne, entre autres. D'ailleurs, c'est ce que nous voulions faire à Maurice quand on avait créé le centre de formation. C'était d'envoyer un maximum de jeunes formés, au départ chez nous, dans des clubs professionnels à l'étranger pour avoir ensuite une équipe nationale solide.

Quid des polémiques liées à ce Mondial au Qatar ? La mort des travailleurs, la corruption...

Écoutez, je ne vais pas trop me prononcer. Mais en général, il y a des lois qui doivent être respectées. Mais encore une fois, je dis que quand le Qatar a été choisi, c'est là qu'il aurait fallu poser les questions et avoir une certaine exigence mais pas quand les travaux sont presque terminés là-bas que vous allez commencer une campagne. Non. Maintenant, c'est un peu tard...

Et l'appel au boycott de plusieurs pays, on n'en entend plus parler au fil des semaines...

Personne n'a boycotté la Coupe du monde. Il ne faut pas oublier que les joueurs qui représentent leur pays sont des professionnels qui ont fait beaucoup de sacrifices.

Les Mauriciens ont-ils été moins réceptifs à la Coupe du monde cette année ?

Il y a toujours une ferveur. C'est un événement majeur. Les amoureux du foot sont toujours présents.

Le Club M champion d'Afrique, est-ce impensable ? Pourquoi ?

Comme cela se passe actuellement ? Avec les dirigeants de la fédération actuelle ? Il ne faut pas rêver. On en est très, très loin...

Que faire pour redresser la barre ?

Quand vous construisez quelque chose, en tant que ministre ou homme politique, pour celui qui vous remplace, il est question de tout casser et tout refaire. C'est ancré chez les ministres mauriciens et cela ne changera jamais. Je pense que nous avions une base solide quand nous avions construit le premier centre de formation. On avait des résultats vraiment brillants. Au bout de sept ans, nous avions sept ou huit professionnels. Ensuite, on a fermé le centre. Quand je vois qu'on dépense plus de Rs 350 millions pour s'associer à Liverpool avec les résultats que l'on voit, excusez-moi, je pense qu'on a failli.

Le ministre des Sports actuel fait-il bien son travail selon vous ?

(Rires) Madame, c'est une question très personnelle que vous me posez là...

Et le 'capitaine' de l'équipe orange ?

Connaît-il quelque chose au sport ? Mais au moins son papa me laissait travailler...