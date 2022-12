Ile Maurice: Xavier-Luc Duval - "2023 sera pire"

Il a débuté en exprimant sa sympathie à tous ceux qui ont souffert cette année. Xavier-Luc Duval a soutenu qu'il avait prédit que 2022 serait synonyme d'appauvrissement et de cherté de la vie et que malheureusement, cela a été le cas. Le danger est que 2023 "sera pire".

La cause principale de l'inflation découle, selon lui, de la dépréciation de la roupie mais aussi des gaspillages du gouvernement. Celui-ci a imposé des taxes excessives sur l'essence pour financer des projets comme les caméras Safe City ou encore le stade de Côte-d'Or. "Le prix de l'essence à Maurice est le plus élevé au monde comparé aux salaires moyens des Mauriciens."

Il est aussi revenu sur la hausse du prix de l'électricité qui devrait tourner entre 19 % et 30 %. Le leader du PMSD a ainsi rappelé qu'en 2021, le gouvernement avait puisé Rs 3 milliards des comptes du CEB pour financer ses "gaspillages" et, par la même occasion, il demande que ces Rs 3 milliards soient restituées au CEB. Le leader du PMSD a qualifié la nouvelle hausse du repo rate de "largesse, gaspillage et incompétence de la Banque de Maurice" et lancé un appel à tous les Mauriciens, leur demandant d'éviter de contracter des emprunts. "Get bien ki manyer pou nouri fami ek pa fer foli", a-t-il martelé. Pour lui, pas question d'abolir les Rs 1 000 de la CSG accordées aux salariés, après juin 2023, rappelant que 26 % des jeunes sont au chômage de même que quelque 5 000 chefs de famille.

Il a rappelé que dans l'affaire ti papyé, le gro pwason n'a toujours pas été inquiété ; que le Sugar Investment Trust continue à dilapider les fonds des petits planteurs et que dans le cas du Molnupiravir, l'enquête de l'ICAC est au point mort. Sur l'affaire Kistnen, il a parlé du "petit dénouement", dont le transfert de Jangi à la Training School. "Dieu seul sait quel exemple il donne aux nouvelles recrues..." Il est aussi revenu sur la fraude massive à la Sécurité sociale, le shelter l'Oiseau du Paradis et l'épineux dossier des 12 000 logements.

Quant au Directeur des poursuites publiques, Satiajit Boolell, qui part à la retraite en fin d'année, Xavier Duval s'interroge sur son remplaçant en expliquant qu'il y a des rumeurs que le gouvernement veut s'ingérer pour placer une personne de son choix à ce poste clé. "Pé trasé par deryer." Il a aussi eu une pensée spéciale pour les proches de Bruneau Laurette en indiquant qu'il interviendra s'il voit qu'il y a eu maldonne dans cette affaire.

En dernier lieu, il a parlé des amendements à l'IBA Act. Pour lui, c'est le seul moyen pour le gouvernement d'échapper à son sort et de faire taire les voix de la "colère, d'exaspération et de révolte". Il ne faut pas tout accepter comme un "new normal" dit-il, tout en affirmant que l'opposition "se doit d'être active et de conscientiser la population afin d'éviter cela".