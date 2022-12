Soudan: Le pays condamne l'attaque terroriste contre l'ambassade du Pakistan à Kaboul

Khartoum — Le Ministère Soudanais des Affaires Etrangères a condamné l'attaque terroriste contre l'ambassade du Pakistan à Kaboul.

Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui, le Ministère Soudanais des Affaires Etrangères a dit qu'il avait reçu avec un profond regret des nouvelles que le complexe de l'ambassade du Pakistan à Kaboul, en Afghanistan, avait subi une attaque terroriste visant le chef de la mission diplomatique.

Le Ministère Soudanais des Affaires Etrangères a estimé que les opérations terroristes représentées par la tentative d'assassinat du chargé d'affaires de l'ambassade du Pakistan constituaient un danger et une menace pour la paix en Afghanistan et dans la région.

Il a condamné l'attaque terroriste visant à déstabiliser la sécurité et la stabilité et contredisant les valeurs et principes humains.

Il a exprimé sa solidarité et sa sympathie avec le peuple et le gouvernement du Pakistan et a souligné que les organisateurs et les parrains de ces actes terroristes doivent être tenus responsables.