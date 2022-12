Soudan: Communiqué conjoint des forces civiles signataires de l'accord-cadre

communiqué de presse

Khartoum — Le Comité de Coordination des Forces Civiles signataires de l'accord-cadre a tenu aujourd'hui une réunion.

La réunion à son début a salué l'anniversaire du (19 Décembre), que le peuple s'apprête à commémorer en adhérant aux objectifs et aux valeurs de la révolution pour souligner que la voie de la Glorieuse Révolution De Décembre conduira inévitablement le pays à ses aspirations à la paix, la liberté et la justice.

La réunion a discuté les développements politiques actuels et s'est conclue par ce qui suit :

Premièrement, la réunion a affirmé que l'accord-cadre est un pas important dans la voie de la restauration de la transition civile et démocratique, et qu'il exprime largement les principales demandes populaires représentées dans l'établissement de la pleine autorité civile qui mène la voie de la transition démocratique. La sortie complète de l'institution militaire de la politique, la réforme sécuritaire et militaire qui mène à une armée professionnelle et nationale unique, la réalisation de la justice et de la justice transitionnelle d'une manière qui rende justice aux victimes, qui tient les auteurs de violations responsables et qui garantit que les crimes ne se répètent pas, et l'accès à des élections libres et équitables à la fin de la période de transition pour que le peuple puisse choisir qui le représente.

Deuxièmement, la réunion a affirmé que les forces civiles qui ont signé l'accord-cadre travaillent collectivement, dans un esprit commun, et en haute coordination entre elles pour compléter les pas de la deuxième phase, menant à l'accord final, selon lequel les arrangements constitutionnels transitoires seront approuvés, et les institutions du pouvoir civil complet seront établies, dès que possible, à travers un processus compréhensif qui exprime la base la plus large des parties prenantes et des forces adhérant à la révolution et aux questions de transition démocratique.

Troisièmement, la réunion a affirmé le règlement de la question des parties à l'accord, et a rejeté toutes les tentatives de noyer le processus avec des forces irréelles, et a renouvelé l'appel aux forces convenues des mouvements de lutte armée qui ont signé l'accord de Juba et les forces de la révolution qui n'ont pas signé l'accord-cadre sur la participation active à la deuxième étape du processus politique d'une manière égale, afin de marcher ensemble pour atteindre un accord final qui met fin à la crise nationale actuelle et restaure la piste de la transformation démocratique civile durable.

Quatrièmement : La réunion a accueilli les positions internationales et régionales qui ont soutenu l'accord-cadre, en plus des communiqués du Conseil de Sécurité des Nations unies, des les mécanismes tripartite et quartet, de la troïka, de l'Union Européenne et des pays Arabes et Africains voisins, et a renouvelé l'appel à la communauté internationale et régionale à soutenir le Soudan et son peuple qui cherche activement à restaurer sa liberté, sa paix et sa sécurité, et la nécessité de se préparer à fournir un soutien urgent à l'autorité civile de transition qui sera établie après l'accord final afin qu'elle puisse accélérer le traitement de la crise économique et être en mesure de terminer le travail qui a été commencé dans les différents domaines de la transition et de la réforme institutionnelle dans le pays.