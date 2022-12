Maroc: Sidi Ifni - Une caravane médicale pluridisciplinaire au profit des couches défavorisées

Sidi Ifni — La province de Sidi Ifni organise, depuis vendredi, une caravane médicale pluridisciplinaire au profit des couches sociales nécessiteuses et d'anciens détenus et leurs familles.

Cette caravane médicale s'inscrit dans le cadre de l'activation de la troisième phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) 2019-2023, notamment le deuxième programme relatif à l'accompagnement des personnes en situation de précarité, en vue de rapprocher les différentes spécialités médicales des citoyens et d'améliorer les services de santé offerts au profit de la population locale, notamment en milieu rural.

La caravane, organisée en partenariat avec plusieurs institutions publiques et associations, comprend plusieurs spécialités comme l'ophtalmologie, la gynécologie, les maladies cardiovasculaires, l'oncologie, les maladies respiratoires et l'urologie, et elle est encadrée par 120 médecins, infirmiers et techniciens.

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaine d'information en continu M24, Salaheddine Latif, responsable du deuxième programme de l'INDH relatif à l'accompagnement des personnes en situation de précarité, a indiqué que cette caravane, qui cible principalement les couches défavorisées et les anciens détenus de la province, vise à rapprocher les services de santé des citoyens, à élargir l'offre de soins et à réduire les rendez-vous médicaux.

Il a ajouté que le nombre de bénéficiaires de ce convoi devrait atteindre plus de 5.500 personnes.

Pour sa part, le délégué provincial du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Aziz Mars, a souligné que l'objectif de cette caravane est de réduire les listes d'attente et de rapprocher les services de santé des citoyens.

M. Mars a ajouté que le premier jour de cette caravane a enregistré 845 examens médicaux, 169 consultations médicales et 11 interventions chirurgicales.