Tunisie: L'artiste plasticien Sami Ben Ameur remporte le premier prix Alecso-Sharjah d'études linguistiques et lexicographiques

TUNIS — L'artiste plasticien tunisien Sami Ben Ameur a remporté le premier prix Alecso-Sharjah d'études linguistiques et lexicographiques, section lexicographie, pour "Dictionnaire de la terminologie des arts visuels ", un livre en arabe paru en 2021 aux éditions "Al-Mokaddima" pour l'édition et la distribution.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu, dimanche, au siège de l'Académie arabe de la langue arabe à Sharjah (Arabic Language academy of Sharjah), aux Emirats arabes Unis, à l'occasion de la célébration de la Journée de la Langue arabe.

En ce dimanche du 18 décembre 2022, le monde célèbre le dixième anniversaire de la Journée De La Langue Arabe qui est "parlée par plus de 400 millions de personnes", d'après l'Unesco. La journée placée cette année sous le thème " La contribution de la langue arabe à la civilisation et à la culture de l'humanité " célèbre la contribution de la langue arabe à la musique et aux arts.

Quatre lauréats ont été ainsi primés. Les prix leurs ont été remis par Cheikh Sultan ben Mohamed Al Qassimi, membre du conseil suprême et dirigeant de Sharjah.

Le prix Alecso-Sharjah d'études linguistiques et lexicographiques fête cette année son 5ème anniversaire. Il a pour but de promouvoir la recherche et la production scientifique en langue arabe et d'inciter les chercheurs à axer leurs recherches sur des sujets portant sur cette langue.

Chaque année, quatre auteurs sont récompensés dans deux sections: "Dictionnaire des Arts et des Sciences et "Etudes stylistiques dans l'analyse du discours coranique". Dans chaque section, le gagnant du premier prix récoit la somme de 30000 dollars alors que le second reçoit 20000 dollars.

"Dictionnaire de la terminologie des arts visuels " est un dictionnaire de 760 pages qui aborde 125 termes. Elaboré sur trois décennies du parcours universitaire de son auteur, le contenu de cet opus est basé sur un travail de recherche bien documenté dont des cours, des études, des conférences et débats scientifiques.

Sami Ben Ameur, l'universitaire et l'artiste a mis tout son savoir faire théorique et pratique au service d'un lectorat avertit et les adeptes de son œuvre plastique. L'académicien et le plasticien se rejoignent dans un opus qui place les arts visuels plastiques au cœur de toutes les attentions dans une époque qui connaît un sursaut et un changement constant dans les terminologies aussi bien que les pratiques picturales.

La plupart des arts visuels dont les arts plastiques et du design, ainsi que ceux optant pour l'usage des nouvelles technologies, comme la photographie, la vidéo et les arts numériques sont représentés dans ce livre.

Dans " Dictionnaire de la terminologie des arts visuels ", Ben Ameur entame une archéologie des arts de la Renaissance en Italie, une période florissante pour la pratique des arts (peinture, sculpture, gravure, dessin, gravure) jusqu'au Classicisme et l'apparition du concept des Beaux Arts et de nouveaux codes dans le secteur des arts.

L'auteur y aborde ensuite les arts plastiques qui ont offerts, à partir du 20e siècle, plus d'opportunités plastiques pour les Beaux arts en leur ouvrant la voie pour se détacher de la simulation des concepts classiques basiques, au niveau de la pratique et par conséquent la terminologie.

L'Introduction est signée par Habib Sidhom et Habib Bida, universitaires. Pr. Habib Sidhom, président de l'Université de Tunis écrit : " cette œuvre est le fruit des recherches à l'Institut Supérieur des Beaux Arts de Tunis (ISBAT) dont le début remontent à la dernière décennie ". Il évoque un "dictionnaire créatif réalisé par l'un des chercheurs pionniers et universitaires distingués qui sont diplômés de l'ISBAT".

Pr. Bida, universitaire et artiste peintre, qualifie "un livre-référence" à travers lequel l'auteur "lève le voile sur un travail de recherche dans la terminologie des arts visuels, étalé sur une trentaine d'années".

Dans la préface du Livre, Sami Ben Ameur, revient sur " le processus de chaque secteur de savoir dont la création qui se fait sur la base d'un système de terminologies bien particuliers ". Cet état d'évolution constante en matière de terminologies "incite les chercheurs à en faire la lecture en vue de déceler la signification ". Le chercheur est porté à " fouiller dans les fins fonds du savoir dont l'évolution est en parfaite harmonie avec la pensée de son époque ".

Il rappelle que " toute terminologie obéit à un certain nombre de critères qui impliquent son usage en tenant compte de tout un système intellectuel et philosophique de l'espace temporel et géographique dans lequel il voit le jour". Et d'ajouter, "ce dictionnaire se veut un outil de recherche efficace au service du chercheur arabe dans les terminologies en lien avec le secteur du savoir visuel en général et plastique en particulier".

