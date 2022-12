Ile Maurice: Hippisme - LTaka fait de nouveau sensation

Cette journée dominicale marquant la fin de la saison 2022 restera mémorable pour le jeune Ianish Taka. Fraîchement auréolé du titre de jockey champion chez la MTCSL, voilà qu'il remporte deux autres distinctions, cette fois chez People's Turf PLC : The Best Mauritian Jockey et The Best Apprentice Jockey. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune pilote mérite tout le succès qu'il connaît cette saison. En deuxième position derrière Nabeel Sheik Batchameah avant la journée, Ianish Taka a su renverser la situation en sa faveur au terme d'un joli doublé.

En selle sur Lunafacation, il a été l'auteur d'une belle monte. Il a mis son cheval en action très tôt dans la course et ce dernier a bien prolongé son effort pour s'imposer. Ianish Taka a frappé un autre bon coup avec Blackburn Roc dans la course principale. Ce fils de Wheres The Tiger a donné raison à son entraîneur de l'avoir aligné pour la deuxième semaine consécutive. Evoluant bien placé, Blackburn Roc a été lancé franchement par son cavalier au passage de la route. Le coursier de l'écurie Mahadia a placé une belle pointe de vitesse pour se détacher irrésistiblememt de ses adversaires.

Fools Gold, le premier des battus, n'y a vu que du feu en ligne droite. Ianish Taka a été de loin la sensation de cette saison 2022.

Le titre de meilleur jockey toutes catégories est pour sa part allé à André Luiz Da Silva. Le cavalier brésilien de l'écurie Hurchund s'est signalé avec un joli doublé acquis dans les deux dernières courses au programme pour sceller le titre acquis chez People's Turf PLC. Il a frappé avec King Of Colts avant de remettre le couvert avec Prince Alf. André Luiz Da Silva n'aura nullement usurpé son titre au vu de sa constance affichée pendant la saison.

Le jockey Denis Schwarz a lui fait parler de lui avec un brillant triple signé Italian Way, Sacred Night et Emerald Band.

L'épreuve d'ouverture a été remportée par Instinctive Power (Mogun) alors que la surprise de la journée est venue de Night King dans le sprint pur de la 5e course. Ce coursier qui restait sur une unique performance médiocre sur 1365m a nettement apprécié le 990m. Bien monté par Sonaram, il s'est imposé au nez et à la barbe de New Abbey qui partait avec la faveur des pronostics.

PTP STARS AWARDS :

PTP Champion Trainer 2022 : Amar Sewdyal

PTP Champion Jockey 2022 : André Luiz Da Silva (S. Hurchund)

PTP Champion Mauritian Rider 2022 : Ianish Taka

PTP Champion Apprentice 2022 : Ianish Taka

PTP Horse Of The Year 2022: Colour My Fate (A. Sewdyal)

PTP Patience Award 2022: Shirish Narang (Bells Apostle)

PTP Best Groom 2022: Mahadnac Arvindcoomar (A. Sewdyal Stable)

PTP Best Owner 2022 : Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim

PTP Trainer with most wins 2022 : Shyam Hurchund

PTP Best Strike Rate Award 2022: Shyam Hurchund