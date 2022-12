Algérie: Desserte Paris/Djanet - Nouvelles perspectives de développement du tourisme saharien dans la région

DJANET — Le tourisme saharien devra connaitre une relance à la faveur de l'ouverture de la nouvelle desserte hebdomadaire Paris (France) - Djanet (Sud d'Algérie), dont le premier vol a eu lieu dimanche, avec à son bord de nombreux touristes étrangers.

Cette nouvelle desserte aérienne assurée par la compagnie nationale Air-Algérie constitue +un plus+ pour le développement du tourisme dans la région dans la mesure ou elle facilite énormément le déplacement des touristes vers le Tassili N'Ajjer sans escales, comme ce fut le cas avant l'inauguration de cette ligne, ont estimé nombre d'opérateurs touristiques de la wilaya, soulignant que cette liaison directe ouvrira des perspectives prometteuses pour la promotion du tourisme saharien et diverses destinations du Sud du pays, à l'instar d'Illizi et de Tamanrasset.

Approchés par l'APS à leur arrivée à l'aéroport de Djanet, des touristes étrangers ont exprimé leur joie de voir leur rêve devenir réalité en foulant le sol saharien, notamment, de cette sublime destination touristique du Sud d'Algérie, tant admirée via les réseaux sociaux.

Plusieurs d'entre eux se piaffaient d'impatience de se rendre aux sites touristiques que renferme le Tassili N'ajjer pour contempler et admirer les paysages féériques, et les richesses touristiques et archéologiques disséminées à travers la région, dont les sites de Tadreret El-Hamra, Sifar, Ihrir, Issendelen et les gravures rupestres.

De son côté, le président de la section syndicale régionale des agences de tourisme Tassili (Djanet), Bendahane Baba, a indiqué que "les 41 agences touristiques établies dans la région continuent de travailler d'arrache-pied pour garantir un séjour agréable aux touristes en leur offrant les meilleures prestations, en termes d'accueil, d'hébergement, de restauration et de transport".

Tous les circuits et bivouacs sont organisés en pleine nature et à la belle étoile avec la coordination des guides touristiques qui veillent à renseigner sur les zones prédéfinies et délimitées pour les circuits touristiques, a fait savoir le même responsable.

En plus de ces efforts de développement du tourisme dans la région, les différentes agences touristiques s'emploient à coordonner avec l'Office national du parc culturel du Tassili N'Ajjer (ONPCTA) et la DTA pour réserver un meilleur accueil aux hôtes de la région, a ajouté M. Bendahane, qui a fait savoir que le programme des circuits et sites touristiques à visiter est établi en fonction des vœux et désirs formulés par les touristes.

De sont coté, Boualem Djaroune, journaliste spécialisé en tourisme saharien, a indiqué que cette nouvelle desserte aérienne est un "premier pas qui va permettre aux opérateurs touristiques d'attirer des touristes de l'Europe et, par la même, de créer une concurrence à même d'influer positivement sur les activités touristiques dans la région".

Selon Djaroune, les agences touristiques et la population locale tablent sur la continuité de cette ligne aérienne pour pérenniser la dynamique touristique enclenchée.

Des citoyens de la région se sont, pour leur part, félicités de l'ouverture de cette nouvelle liaison aérienne, à l'instar du jeune Ahmed qui compte investir dans le secteur. D'autres interlocuteurs ont mis en relief l'importance de cette ligne pour développer le tourisme saharien, levier important pour la consolidation des potentialités économiques nationales.

La wilaya de Djanet avait accueilli, au titre de la saison touristique écoulée (2021/2022), prés de 1.222 touristes étrangers, représentant 26 nationalités étrangères, et 13.735 touristes nationaux issus de différentes régions du pays, selon les données de la direction du tourisme et de l'artisanat de la wilaya de Djanet.