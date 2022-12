Algérie: JM 2022 - L'Algérie réussit son pari, réalise des résultats techniques révélateurs

ALGER-Les 19es Jeux méditerranéens d'Oran, disputés du 25 juin au 6 juillet, ont été l'évènement majeur du sport national en 2022, marqués par un engouement populaire et des résultats techniques révélateurs, ponctués par une moisson algérienne jamais réalisée auparavant avec 53 médailles (20 or, 17 argent et 16 en bronze).

Sur le plan sportif, la domination a été, certes, du côté de pays comme l'Italie avec un total de 159 médailles (48 or, 50 argent et 61 bronze), devant la Turquie avec 108 médailles (45 or, 26 argent, 37 bronze) et la France avec 81 (21 or, 24 argent, 36 bronze), mais l'Algérie a réussi aussi à tirer son épingle du jeu.

Avec un total de 53 médailles (20 or, 17 argent et 16 en bronze) et une 4e place au classement final, l'Algérie a réalisé sa meilleure moisson de tous les temps, effaçant des tablettes la performance réalisée en 2001 à Tunis avec un total de 32 breloques (10 or, 10 argent et 12 bronze).

La 15e participation algérienne aux JM d'Oran restera gravée dans les esprits des athlètes et au palmarès méditerranéen de l'Algérie, tant chez les messieurs avec une moisson de 38 médailles (13 or, 14 argent et 11 bronze) que chez les dames avec 15 breloques (7 or, 3 argent et 5 bronze).

Traditionnels pourvoyeurs de médailles, l'athlétisme et la boxe ont été "fidèles" à leur coutume, en empochant 13 médailles dont 5 en or.

L'athlétisme s'est distingué avec de nouveaux champions, à l'image de Djamel Sedjati (800m), Bilel Afer (hauteur) ou Yasser Mohamed Triki (triple saut), alors qu'en boxe, la palme d'or est revenue aux Dames qui, pour leur première participation, ont empoché trois breloques en or (Romaysa Boualem, Hadjila Khelif et Imen Khelif), une en argent et autant en bronze.

La surprise des Jeux est venue du karaté avec une récolte de 4 médailles d'or, avec Oussama Zaid (-75kg), Cylia Ouikane (-50kg), Louiza Abouriche (-55 kg) et Chaima Midi (-61 kg), et 2 argent.

La natation n'a pas été en reste, grâce à Jaouad Syoud, auteur de trois médailles: une en or au 200m quatre nages, une en argent (100m papillon) et une en bronze au 200m papillon.

La Lutte associée et l'haltérophilie ont, de leur côté, marqué les jeux par, respectivement, 3 médailles dont une en or de Sid Azara (gréco-romaine) et cinq breloques.

D'autres sports ont marqué leur première consécration aux JM. Il s'agit du badminton avec l'or du double (Kouceila Mammeri-Youssef Sabri Medal) et celle de Soussen Boudiaf (Sabre/escrime), mais aussi la rafle avec l'argent de Lamia Aissioui et le bronze du double dames.

Mais au-delà de ces satisfactions, d'autres disciplines ont déçu, à l'image du tennis, du cyclisme, du taekwondo, de l'équitation et des sports collectifs.

Pari réussi aussi sur d'autres plans

Outre les performances, les JM-2022 ont été un grand défi pour l'Algérie, qui a mobilisé toutes ses ressources humaines et matérielles afin de les réussir, après ceux de 1975 à Alger.

Décalées d'une année en raison de la pandémie de Covid-19, les joutes d'Oran ont enregistré la présence de 5.000 participants, entre athlètes et accompagnateurs de pas moins de 26 pays, concourant dans 24 disciplines sportives, auxquels s'ajoutent 4.000 bénévoles de différentes tranches d'âge.

L'évènement a également eu droit à une couverture médiatique impressionnante, avec l'accréditation de 2.000 journalistes, dont 1.596 émanant de la presse nationale, écrite et audiovisuelle, et 472 autres de la presse étrangère.

L'engouement populaire pour ces joutes a également été une des grandes réussites de ce rendez-vous. Les supporteurs algériens ont pris d'assaut tous les sites de compétition, créant des ambiances mémorables, qui ont transcendé les athlètes pour réaliser des exploits gravés à jamais dans l'histoire des Jeux.

Avec l'émergence de nouveaux champions et le capital confiance engrangé lors de ces jeux, l'Algérie a de véritables atouts pour briller lors des prochaines échéances internationales, dont la plus importante est les Jeux olympiques de Paris 2024.

Sur le plan organisationnel, les JM-2022 ont permis à l'Algérie de conforter son expérience dans le domaine et s'apprête à le confirmer à l'occasion du Championnat d'Afrique des nations de football (CHAN2022), prévu du 13 janvier au 4 février prochains, où il faudra veiller au grain

et ne négliger aucun détail, car le tournoi permettra d'appuyer les dossiers de l'Algérie pour l'organisation d'évènements futurs, dont la Coupe d'Afrique des nations de 2025.