Algérie: "Les enfants et les réseaux sociaux" - Une surveillance parentale recommandée

ORAN — Les participants à une journée de sensibilisation sur "les enfants et les réseaux sociaux" ont souligné, dimanche à Oran, la nécessité d'une surveillance parentale des contenus consultés par les enfants sur les réseaux sociaux.

Dans ce contexte, Dr Ladjdari Nadjat, chercheuse permanente au Centre de recherche en anthropologie culturelle et sociale (CRASC) d'Oran et spécialiste des sciences de l'information et de la communication, a mis en exergue, lors de cette rencontre organisée à l'école primaire "Moudjahid Bouhedba Brahim" à Sidi Chahmi, l'importance d' "un contrôle par les parents du contenu de ces pages notamment les sites immoraux ou les sites de jeux incitant à la violence et à la haine".

L'intervenante a appelé les parents à limiter les heures de navigation des enfants sur Internet et à leur interdire de rester longtemps devant les écrans en raison des dommages psychologiques, mentaux et physiques qu'ils peuvent subir, tels que les maux de tête, les courbatures, le repli sur soi, l'isolement. Elle a également suggéré l'utilisation de certaines applications sur les téléphones intelligents qui bloquent les sites web immoraux.

Pour sa part, le représentant du directeur de l'éducation, Lâala Aïssa, inspecteur de l'enseignement primaire dans la circonscription "Es-Sabah", a souligné la nécessité pour les enseignants et les parents, de protéger les enfants des dangers d'Internet et surveiller le contenu des pages qu'ils consultent.

A leur tour, des représentants des services de la sûreté de wilaya et de la gendarmerie nationale ont indiqué que les enfants, surtout au stade primaire, doivent naviguer sur les sites de réseaux sociaux avec l'aide d'un spécialiste ou d'un tuteur afin d'éviter d'accéder à des sites immoraux. Ils ont exhorté les parents à protéger et à accompagner les enfants pour accéder au monde virtuel.

Des activités similaires se poursuivront dans le cadre de cette campagne de sensibilisation sur "les enfants et les réseaux sociaux", organisée durant trois jours à l'initiative de la Direction de l'Education nationale. L'objectif est d'apporter des conseils et des orientations sur les dangers d'Internet et des sites de réseaux sociaux au niveau du CEM "Benkaddour Kada" et du lycée "Chellali Khadidja" d'Oran, rappelle-t-on.