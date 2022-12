Algérie: L'Algérie et la France ont décidé de reprendre une relation consulaire "normale"

ALGER — Le ministre français de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, a indiqué dimanche que l'Algérie et la France ont décidé de reprendre une relation consulaire "normale" et de revenir à celle qui existait avant la pandémie de Covid-19, notamment en matière de visas.

"Depuis lundi dernier, nous avons repris, et nous l'avons décidé de le faire ensemble, une relation consulaire normale, celle qui existait avant la pandémie de Covid-19, notamment la relation sur les visas et l'échange entre nos populations et ce, à la hauteur de la relation amicale extrêmement forte et spécifique entre la France et l'Algérie", a déclaré M. Dermanin au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Il a ajouté avoir eu auparavant un "échange important" avec le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, "ce qui a permis à la France de continuer à montrer sa grande volonté de coopération à la suite des échanges entre les Présidents Tebboune et Macron, coopération en termes de sécurité civile et d'échanges entre les deux pays", a-t-il ajouté.