Sénégal: Sortie de l'album hip hopoetry - Un condensé de Slam et de hip-hop

Hip Hopoetry, c'est le titre de l'album Slam du duo Zeinixx et Sall Ngaary, sorti officiellement hier, vendredi 16 décembre, après dix ans d'existence. Il s'agit d'une douzaine de titres de Slam (Intro Marc Smith, Mbindd, C'est l'histoire, Il était une fois... ) qui montrent toutes les facettes de cette forme de poésie urbaine.

Issus de la banlieue de Dakar, Dieynaba Sidibé alias Zeinixx, première femme graffeuse du Sénégal et Moustapha Sall alias Sall Ngaary, qui se sont illustrés dans le domaine du Slam, en ayant déjà prouvé sur des scènes du Sénégal et plusieurs capitales Européennes où ils sont passés, montrent à travers leur production, "un formidable exercice pour trouver son identité personnelle, grâce à l'écriture de paroles".

"La socialisation du Slam est également au centre des thèmes qui sont abordés, et est même un des objectifs principaux de ce projet comme de toutes nos recherches d'ailleurs. Tout le projet tourne donc autour de la communication, du développement au niveau de la parole, du geste, de l'expression du corps et de la musique", indique le document de presse. Mieux, "tout au long du projet de cet album de Slam, chaque artiste pourra acquérir diverses compétences visant l'autonomie, la socialisation, la connaissance de soi, des autres et du monde qui les entoure et le respect", note la source.

Dans leur album, les deux artistes qui nous ravivent de textes en français teinté de wolof, parlent aussi des "aspirations de la jeunesse dakaroise". "Protégés du célèbre Matador, le duo, deux slameurs de réputation engagée, Sall Ngaary et Zeinixx, se sont rencontrés au club Krefour Poetik de l'association Africulturban", informe le document. Le duo Zeinixx et Sall Ngaary remonte à quelques années. Ils avaient déjà un premier texte en commun intitulé "Quand je parle d'art", en 2012. C'est par la suite qu'ils ont décidé de former un duo de slameurs car "ayant découvert cette complémentarité tant physique, scénique, rythmique que poétique dans leur déclamation".

Les deux artistes de la banlieue de Dakar désirent ainsi démontrer que "le Slam, au plus haut niveau, peut transcender les barrières ethniques et politiques, en plongeant dans la recherche pendant plusieurs années et s'ouvrant beaucoup plus à de nouveaux horizons poétiques à travers Hip Hopoetry, qui illustre un parfait condensé de Slam et de hip-hop".