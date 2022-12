Afrique de l'Est: Les États-Unis, un des rares pays à interpeller le Rwanda sur le M23

À l'issue du sommet États-Unis/Afrique, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, a demandé, le 15 décembre, à Kigali d'agir pour permettre l'application de l'accord de Luanda et donc le retrait du groupe rebelle M23.

Une nouvelle fois, les États-Unis mettent la pression sur le président rwandais, Paul Kagame, concernant la crise sécuritaire liée à la rébellion. Les États-Unis, pourtant, sont plutôt isolés, sur ce sujet, sur la scène internationale, comme l'explique Jason Stearns, directeur du Groupe d'étude sur le Congo, un centre de recherche rattaché à l'université de New York.

" Depuis quelques mois que les États-Unis lèvent la voix pour demander que le Rwanda cesse son soutien à M23, cette fois-ci, Antony Blinken était un peu plus poli. Cependant, dans d'autres déclarations, des membres du Congrès américain et même aussi l'exécutif américain ont été assez clairs et assez forts dans leur condamnation du soutien rwandais.

Donc je pense que c'est une prolongation d'une politique qui existait déjà et dans laquelle les États-Unis sont assez seuls sur le plan diplomatique. Normalement les États-Unis développent leur politique avec des partenaires préférés, surtout au sein du Conseil de sécurité de l'ONU -France et Grande Bretagne - et c'est justement ces deux pays, la France et la Grande Bretagne, qui bloquent un peu à cause, je pense, à cause de leurs propres intérêts dans la région. Ces deux pays ont donc été très réticents même si, en privé, les diplomates de ces deux pays reconnaissent que ce soutien existe ", souligne-t-il.

Différence de traitement

Lors du sommet États-Unis/Afrique, Paul Kagame n'a pas rencontré Anthony Blinken, contrairement au président congolais, Félix Tshisekedi. Le président rwandais n'a d'ailleurs pas pris part à la photo de fin de sommet autour de Joe Biden. Pourquoi cette différence de traitement ? Jason Stearns, nous apporte quelques éléments de réponse.

" Je pense qu'il s'agit de soulever l'importance que représente le Congo pour les États-Unis. Ce n'est pas seulement à cause de la taille du pays et des valeurs démocratiques, etc... mais c'est aussi à cause de la géopolitique. Le Congo est le plus grand producteur de cobalt dans le monde et le plus grand producteur de cuivre en Afrique. Il y a aussi d'importants gisements de lithium et d'autres minerais en RDC. Je pense que cela fait partie de l'importance de la RDC et c'est pour cela qu'ils se sont rencontrés.

Ceci étant, je pense que pour ce gouvernement Biden, au moins, il y a aussi des membres qui insistent vraiment sur les valeurs de la démocratie. L'importance du Rwanda, comme partenaire dans la région, à beaucoup diminué, depuis d'ailleurs quelques années. Ce n'est pas seulement sous Biden. Je pense que ce sont les facteurs qui expliquent cet engagement après de Tshisekedi et ce manque d'importance pour la réunion avec Kagame ", analyse encore Jason Stearns, directeur du Groupe d'étude sur le Congo.

